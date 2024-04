Nanis Ochoa lloró al recordar el “abandono” de su hija y expuso problema personal

Nanis Ochoa es una de las nuevas integrantes de La casa de los famosos y, como era de esperarse, su llegada al reality show del canal RCN ya empezó a dar de qué hablar entre los televidentes.

En la noche de este 2 de marzo, por ejemplo, la antigua presentadora de Lo sé todo lloró al recordar los problemas que tuvo con su hija mayor. Además, se mostró afectada por otro lío familiar que deberá enfrentar al salir del programa.

Los problemas de Nanis Ochoa con su hija

En medio de una charla con sus compañeros, la antioqueña contó que, tras su ruptura con el cantante Pipe Calderón, se mudó a Bogotá en compañía de María Antonia, la hija que tuvo la pareja. Sin embargo, fue cuando comenzaron los problemas.

“Yo me vine con mi hija a Bogotá cuando ella apenas tenía 5 años, pero nunca se acomodó a la ciudad y siempre quería estar con su familia, pues aquí estábamos las dos solas. Yo hacía de todo, trabaja duro y le compraba lo que ella quería, pero no logré mantenerla conmigo y se fue ¡Eso me ha dolido muchísimo! (...) Ese abandono de ella me dolió muchísimo y ya lleva como dos años en Medellín”, agregó Nanis Ochoa entre lágrimas, tras lo cual recibió un abrazo de sus compañeros.

Como si fuera poco, la nueva integrante de La casa de los famosos también mencionó que, al salir del reality show, enfrentará una situación similar con Francesca, la hija que tuvo hace 3 años junto al artista Juan Pablo Navarrete, con el que terminó su relación de 6 años en septiembre de 2023.

“Yo me quiero ir para donde está mi hija grande, pero no he podido (...) No me he ido con ella porque tengo otra niña, de 3 años, que vive en Bogotá. Y como el papá es de Bogotá, entonces ella no se quiere ir ¿Ven? Siempre estoy como entre la espada en la pared, como que tengo que dejar siempre a una”, concluyó la también actriz, en cuyo perfil de Instagram se compartió parte de esta sentida confesión.

¿Por qué terminaron Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete?

En su momento, la paisa aseguró que su relación no terminó por una infidelidad o la intervención de terceras personas. Además, dijo que estaba tranquila y enfocada en la crianza de sus dos hijas.

No obstante, en una entrevista que concedió en enero pasado a Pulzo, expuso las verdaderas razones por las que se acabó el romance.

“Me separé de él porque no nos entendíamos, chocábamos mucho y la verdad, no éramos compatibles (...) Es un buen papá y un excelente ser humano, es lo que debo decir de este hombre”, aseveró Nanis Ochoa en aquella ocasión.