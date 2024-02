Manuela Gómez respondió a críticas por su ropa de embarazo: “soy simple”

La semana pasada, Manuela Gómez anunció a sus seguidores que está embarazada de su primer hijo, fruto de su amor con su novio Juan Pablo Restrepo.

La paisa, quien se dio a conocer por su participación en Protagonistas de Novela, expresó su felicidad en sus redes sociales al confirmar que tendrá una niña a la que llamará Samantha. “Y se dio lo que jamás me imaginé que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta de que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebé por algo será”, expresó.

Manuela realizó un evento privado en Medellín para la revelación del género de su bebé. Allí estuvo acompaña de sus familiares y amigos más cercanos, con quienes compartió su felicidad.

En la reunión usó humo rosado para contar que está esperando una niña, además, contó que mantuvo su embarazo en secreto los primeros meses, pues es de alto riesgo: “por eso guardé todo este tiempo el secreto… es que han marcado este tiempo, protegiendo la vida de mi bebé ante todo, quería gritarle al mundo lo que me estaba pasando”.

¿Por qué criticaron a Manuela Gómez?

En redes sociales, la generadora de contenido Yina Calderón la criticó por el vestuario que usó es día: “sirve para hacer aseo general los sábados”.

Manuela no se quedó callada y respondió por medio de sus historias de Instagram donde tiene 2,3 millones de seguidores: “me han criticado mucho por la pinta que de la revelación. Vea, empecemos por algo, yo ni siquiera iba a hacer revelación de sexo, pregúntenme si estoy segura de hacer baby shower, tampoco estoy segura, porque yo soy una persona muy simple, yo pensé ¿revelación? No, vamos a una montaña y explotamos eso donde sea”, afirmó.

Enseguida, aclaró que prefiere estar cómoda antes que cualquier otra cosa. “Yo me fui a comprar lo primero que vi a la carrera porque no tengo ropa de embarazada, esa es la verdad, se los juro, yo me iba a ir de sudadera y tenis... Bastante lidia tengo cargando esta super niña en mi barriguita como para ponerme a pensar que tengo que irme como una princesa, con el super vestido, tacones, por Dios. No esperen eso de mí, yo siempre voy a optar por la comodidad, con tenis, con chanclas, o sea, embarazada ustedes no se imaginan las crisis que a uno le dan”.

¿Cuántos años tiene Manuela Gómez?

La influenciadora nació el 29 de enero de 1989, en Medellín. Actualmente tiene 35 años. Estudió Derecho durante tres años pero al final se retiró porque su amor por la actuación fue mucho más grande.