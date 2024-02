Manuela Gómez habló de la decisión qué tomó sobre sus mascotas y su embarazo

Manuela Gómez es una de las celebridades más populares de la televisión colombiana, esto, gracias a su aparición en el reality del canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele, en el 2012. La exconcursante de ese formato compartió escena con otras personalidades como Sara Uribe, Elianis Garrido, Edwin Garrido, Óscar Naranjo y Angélica Jaramillo.

Aunque no ganó, se hizo reconocida por su personalidad y forma de hablar, de hecho, varias de sus expresiones comenzaron a ser utilizadas en redes sociales. Una de las más recordadas es “envía en un mensaje de texto la palabra VIDA al 6565 descarga la tuya y deja de meterte en la mía”.

El embarazo de Manuela Gómez

Recientemente, la antioqueña impactó a sus seguidores al confirmar que se encontraba embarazada. Con ayuda de un video subido a su cuenta de Instagram, mencionó que será madre de una niña que llevará el nombre de Samanta. La bebé es fruto de su relación amorosa con Juan Pablo Restrepo, un influencer con más de 400 mil seguidores en la red social ya mencionada.

Además de referirse a su felicidad de tener a su primogénita, la paisa contó que se tardó en confirmar su estado de gestación porque ha pasado por algunas dificultades de salud que han puesto en riesgo su embarazo.

“Para mí fue una sorpresa estar embarazada, pero habría sido una muy horrible si me hubieran dicho que, por mi mal comportamiento o por una irresponsabilidad médica, perdí a mi bebé (...) Eso no lo podría tolerar nunca, entonces me cerré por completo”, comentó en una entrevista otorgada a Lo sé todo.

¿Qué hará Manuela Gómez con sus mascotas?

Teniendo en cuenta el tema de su bienestar y el de su hija, internautas cuestionaron a Manuela acerca del destino de sus mascotas. La exparticipante de Survivor, la Isla de los famosos 2023 reveló que le han llegado varios consejos de dejar a sus animales de lado para asegurarse de que su bebé nazca de la mejor manera, pero que ella ha hecho caso omiso a ello, pues, por nada del mundo sería capaz de deshacerse de sus fieles compañeros.

“Yo no soy así, les voy a contratar entrenadores para que socialicen. Todos los días le oro a Dios, porque Dios sabe lo importante que son mis perros. Ellos son toda mi seguridad para vivir sola, muchas cosas que esas niñas hacen parte de mi vida, sangre de mi sangre (...) Ellos van a sentir que tengo una vida dentro de mí. Yo sé que van a ser una gran compañía para Samantha. ¡Ay qué emoción!”, aclaró y reiteró.