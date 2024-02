Por esta foto dicen que Miley Cyrus ‘copió’ el ‘look’ de Thalía

En la noche del 4 de febrero se celebró la edición número 66 de los premios Grammy. Varias de las estrellas más importantes de la música del último año se reunieron en Los Ángeles, en el Crypto.com Arena, para escuchar los nombres de los ganadores seleccionados por la Academia Nacional de Grabación de las Artes y Ciencias de Estados Unidos.

Fueron varias las sorpresas durante la velada, entre ellas, la primera victoria de Karol G en la versión anglo de los prestigiosos premios por su álbum Mañana será bonito en la categoría de Mejor álbum de música urbana. Al igual que la colombiana, Miley Cyrus se ganó su primer gramófono gracias a su canción Flowers, tema que interpretó en vivo en la ceremonia.

¿Por qué compararon a Miley Cyrus con Thalía?

La recordada Hannah Montana sorprendió con su presencia en los premios. Su outfit inicial, un vestido dorado de Maison Margiela, impactó a sus fanáticos, así como su peinado elevado hacia arriba. “Optó por un intrincado vestido de cota de malla con imperdibles entrelazados, completado con zapatos de tacón de aguja, modelo Tabi, en tono camel”, explicó el medio especializado en moda Vogue.

Luego de lucir ese traje, la estadounidense se puso en vestido plateado para interpretar su exitosa canción, y uno negro para recibir sus premios.

Aunque Bob Recine, estilista de Miley, explicó en una entrevista para People que su mayor inspiración para construir el look de la actriz fue Barbarella, importante figura de los 70′s, fueron otras las comparaciones que le hicieron a Cyrus, entre ellas, una con Thalía.

“Llevo mucho tiempo trabajando con Miley y esta noche queríamos crear un look diferente al del año pasado, con un estilo que tuviera un aire a Barbarella de los 70, pero con un toque moderno y punk. Al crear un look con el pelo grande, pero dejando parte del peinado visible, permite que el look mantenga una sensación fresca y sexy” , dijo el experto en belleza.

A la artista se le comparó con Thalía porque, a principios de los años 90, la mexicana protagonizó una producción llamada María Mercedes, en donde lucía un estilo de cabello muy parecido al de la creadora de temas como Used To Be Young y Wrecking Ball