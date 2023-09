Luly Bossa anunció que cerró su página de contenido exclusivo, ¿por qué?

La actriz Luly Bossa cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la actuación, que inició en 1985, en La U, serie donde compartió créditos con Miguel Varoni, Nórida Rodríguez y Adriana Ricardo. Dos años después llegó su primer protagónico, en Navarro, junto a Carlos Muñoz. La cartagenera también ha mostrado su talento en producciones como Ana de negro, El cuerpo del deseo, Isabel me la veló, Las noches de Luciana y Loquito por ti. La artista, nacida en 1965, madre de dos hijos, Lucianni y Angelo, también tiene una importante trayectoria en el cine, el teatro y la música.

Fue en abril del 2021 cuando Bossa anunció a sus seguidores que había creado un perfil en OnlyFans, espacio de internet para vender contenido exclusivo. “Suscríbete a mi OnlyFans. El delgado velo que todavía guarda mi santuario hace volar tu imaginación, convirtiendo en poesía mi piel y tu descaro”, escribió la artista al decirle al mundo que ya estaban disponibles fotos sensuales de ella en la página azul.

Por aquellos días se conoció que la suscripción al portal de Luly costaba 13 dólares, cifra que sus seguidores debían pagar mensualmente. Bossa ofrecía varios paquetes promocionales en OnlyFans, entre ello, uno por tres meses que costaba 35 dólares; uno de seis meses por un monto 58 dólares con 50 centavos; y 12 meses a cambio de 109 dólares con 20 centavos.

Esta es la poderosa razón de Luly Bossa para dejar OnlyFans

En medio de una entrevista con el creador de contenido Jhonatan del Castillo, Luly Bossa reveló que se va de OnlyFans, página especializada en la publicación de material exclusivo y para adultos. De acuerdo con lo que comentó en su conversación, la presión que ha sentido dentro de la ‘página azul’, como también se le conoce al portal web, la ha hecho sentir incómoda.

Hoy cumplió años y bailamos, comimos pizza, helado... bue, cansado pero feliz. pic.twitter.com/B3lVSD9dpJ — Luly Bossa | Oficial (@LulyBossaTheOne) September 21, 2023

“No me gusta la presión. Yo pongo los límites, no hago llamadas. Pero cuando la gente asume en redes sociales, los insultos que uno recibe sin saber lo que uno sube ahí”, relató la cartagenera.

“Me dicen, ‘tanto que peleó por su intimidad y ahora la está revelando’. Sí, y no, porque eso no es lo que yo subo. La presión es demasiada, porque la gente lo liga de una. Entro de vez en cuando a los mensajes y siempre piden más y por eso le estoy diciendo adiós al Only. Trae una sensación de tristeza, porque no sé hasta qué punto pueda influir en mi carrera como actriz. A mí me siguen llamando para castings, pero no sé cuánto pueda influir”, reveló.

Luly Bossa celebró el cumpleaños de su hijo

Recientemente, la actriz celebró el cumpleaños de su hijo Ángelo. La cartagenera subió un emotivo video a sus redes sociales en las que se le ve bailando con el joven. “Hoy cumplió años y bailamos, comimos pizza, helado, bue..., cansado pero feliz”, compartió la orgullosa mamá.

Es de recordar que, a causa de una distrofia muscular, el hijo de Luly debe usar ayuda para sostenerse en pie. La enfermedad del joven, según ha explicado la misma Luly, es neuromuscular degenerativa y se llama distrofia muscular de Duchenne.