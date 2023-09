“Por respeto, no puedo hablar”, niñera de Shakira reacciona a ‘El jefe’

Shakira lanzó el 20 de septiembre El jefe, canción que hizo en colaboración con el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida. El tema ha dado mucho de qué hablar debido a las referencias que hace de Lili Melgar, la niñera de Milan y Sasha, los hijos de la barranquillera. En el tema, la colombiana se refiere a la forma en la que su empleada fue despedida, supuestamente, por Gerard Piqué, sin pagarle la liquidación que le correspondía. por su trabajo.

De acuerdo con los comentarios de la prensa internacional y de grupos de información creados por fanáticos de la cantante colombiana, la niñera habría sido parte esencial del descubrimiento de la supuesta infidelidad del exfubolista Gerard Piqué. En la canción se oye decir a Shakira, “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, mientras, al tiempo, toca su codo, un gesto muy popular a la hora de referirse a una persona tacaña.

Según un usuario de Twitter, identificado como The Pop Stage, “Lili encontró ropa de otras mujeres escondida en la casa, lo cual terminó de comprobar la infidelidad”, mencionó. La versión que circula en internet señala que el barcelonés habría despedido a Lili Melgar luego de enterarse que la empleada le había contado a la artista ciertos detalles de su supuesta traición.

“En cuanto Shakira se enteró de que no había recibido pago, contactó a Lili para pagarle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milan y Sasha”, explica ese perfil. “Tengo un jefe de mi****, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p***”, se escucha en la canción que tiene a Lili Melgar como inspiración de la letra. La boliviana también aparece en el video.

Existen rumores sobre la cantidad que Shakira le ofreció a la nana para que participara en el videoclip. Se habla de un millón de dólares, además, le habría propuesto darle un porcentaje de las regalías del material audiovisual.

¿Qué dijo Lili Melgar sobre la canción en su honor?

En su cuenta de TikTok, Lili compartió el video de El jefe con una descripción que dice ‘grande, Shaki’. Lili, a quien le preguntaron con insistencia sobre su participación en la canción y el video, contestó que no podía dar más declaraciones al respecto. “Gracias, por respeto no puedo hablar”.