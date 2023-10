Luis Alberto Posada sufrió aparatoso accidente en carro: “a punto del abismo”

El músico colombiano Luis Alberto Posada es uno de los artistas más importantes del género de música popular. Gracias a canciones como El precio de tu error, Tu amor desapareció y Sin un adiós, ha escrito su nombre en un espacio imborrable de la memoria de sus seguidores.

El cantautor, quien recientemente cumplió 61 años, preocupó a sus seguidores, pues sufrió un accidente automovilístico en la vía entre Briceño y Pauna, luego de salir de una presentación en el municipio de Briceño, en Boyacá. ‘El ídolo musical del pueblo’ conto que había pasado momentos de angustia.

“Me llevé un tremendo susto, no podíamos bajarnos de la camioneta ni movernos porque se seguía deslizando, pero llegaron muchas personas y con cuerdas amarraron la camioneta para que nos pudiéramos bajar, luego se unieron y la lograron sacar. Mi gratitud es total para todos’', comentó Luis Alberto Posada en un video que subió a sus redes sociales.

El accidente, que ocurrió en la vía entre Briceño y Pauna, sucedió cuando el conductor del carro en el que iba el músico trató de adelantar a un automóvil que estaba frente a él. Al hacer la maniobra, terminó perdiendo el control. Según detallan medios de comunicación, el automotor que el chofer trató de adelantar, los había cerrado anteriormente y había huído luego de ponerlos en riesgo.

#Video I El cantante Luis Alberto Posada sufrió un accidente esta madrugada, vía Briceño - Pauna, Boyacá, de la cual salió ileso, el vehículo había quedado suspendido cerca del abismo, sin embargo, la comunidad ayudó a retirar la camioneta de la zanja donde estaba atrapado. pic.twitter.com/9QpnHnVnrM — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 8, 2023

A pesar de lo ocurrido, ninguna de las personas que estaba en el carro resultó lesionada. En imágenes registradas acerca del accidente, que fueron subidas a redes sociales, se ve como la ciudadanía ayudó a mover el carro donde se transportaba el músico.

La separación de Luis Alberto Posada y Katalina Posada

En septiembre de este año, Katalina Posada, quien era pareja de Luis Alberto, habló de las razones por cuáles había tomado distancia de su pareja de hace 17 años. La ex del cantante comentó, en una entrevista con La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, que su relación se vio afectada por temas de infidelidad y de licor.

“En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión (...) hubo innumerables episodios de infidelidad por su parte, e incluso tiene un hijo (...) Siempre tenía miedo cuando salía a beber”, destacó en aquel momento.