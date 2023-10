Andrea Valdiri da nuevas señales de su supuesta separación con Felipe Saruma

El 16 de abril del 2022, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron en el Hotel El Prado de Barranquilla. Desde entonces su matrimonio se convirtió en uno de los más sonados y estables de la farándula nacional, sin embargo, desde hace meses, han venido corriendo rumores en redes sociales acerca del supuesto fin del amor entre los creadores de contenido.

El primer indicio que hallaron los internautas tiene que ver con la argolla de matrimonio de Andrea Valdiri, pues se dieron cuenta que no la estaba usando. La barranquillera absolvió la duda de sus seguidores a través de su cuenta de TikTok, donde explicó que no usaba el anillo porque, debido a su pérdida de kilos, la pieza le quedaba muy grande. Resaltó que no pasaba nada malo y que después de ajustarlo, volvería a lucirlo.

“Súper grande, tronco de hueco, le cabe otro dedo. Hay que mandarlo a arreglar. Eso fue por la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale. Para no perderlo, yo lo guardé”, comentó entre risas.

Después, a la influencer de 32 años se fue de viaje solo con amigas. Según compartió por aquellos días Stefany Bequis, su compañera de viaje, se fueron a pasar unos días a Los Ángeles. La ausencia del bumangués avivó de nuevo los rumores de distanciamiento.

‘La Valdiri’ compartió en sus historias varios momentos de su estadía en California, donde se le ve compartiendo con Bequis en diferentes lugares de la ciudad. La generadora de contenido publicó una historia caminando por Los Ángeles y la musicalizó con Borracha, canción de Ovy On The Drums que dice: “Ahora se la pasa de party con sus todas sus amigas para hacerme enojar. Sube Historia de Instagram, pero a mí no me contesta”.

Nuevas pistas del supuesto divorcio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

A los dos hechos anteriores se suma que, recientemente, a través de sus redes sociales, Andrea compartió un video del apartamento al que se mudó, donde residía antes de comenzar su vida en pareja.

“En estos días les voy a mostrar todo, cómo quedó ese apartamento, cómo lo decoré, como lo quise, a mi gusto, le puse otro cuarto a las chicas”, contó Andrea, quien por estos días tiene algunos inconvenientes de salud. La también bailarina destacó que por esta razón ha estado desaparecida de sus redes sociales, pues la afección en su voz le ha impedido comunicarse con facilidad.