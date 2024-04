Lina Tejeiro se reencontró con Haydée Ramírez y revivieron la época de Padres e Hijos

Padres e hijos fue una serie de televisión que se emitió desde 1993 hasta 2009, lo que la convirtió en una de las producciones más populares y duraderas de la pantalla chica en Colombia. Su elenco estuvo conformado por una gran cantidad de actores, entre estos Lina Tejeiro y Haydée Ramírez, quienes se reencontraron después de 20 años.

Te puede interesar: Miguel Melfi fue víctima de pesada broma en la que le recordaron a Nataly Umaña

Elenco de ‘Padres e hijos’. Fotografía por: Caracol Televisión

El reencuentro entre Lina Tejeiro y Haydée Ramírez

El entretenimiento colombiano fue testigo de un momento muy especial durante la entrega de los Premios India Catalina 2024, cuando las queridas actrices compartieron un emotivo abrazo que quedó captado en video.

El reencuentro entre Lina Tejeiro y Haydée Ramírez no solo fue un momento nostálgico para ellas, sino también para los seguidores de Padres e Hijos, quienes casi lloraron al verlas juntas nuevamente. Las actrices, que siguieron caminos distintos en la actuación después de la producción del canal Caracol, demostraron que el vínculo que formaron durante el rodaje sigue siendo fuerte.

En redes sociales, el video del reencuentro se viralizó rápidamente gracias a la publicación que la hoy presentadora de La casa de los famosos compartió en Instagram. “No saben la alegría que sentí cuando volví a ver a Haydée y me volví a sentir niña”, escribió como descripción al posteo.

Las reacciones a la emotiva grabación no se hicieron esperar y fueron cientos de usuarios los que dejaron algunos recuerdos, lo cual fue muestra de que algunas conexiones trascienden el tiempo y permanecen en el corazón de los espectadores, así como de las propias estrellas.

“Yo también me devolví a la época en que llegaba al colegio y los veía mientras almorzaba”, “esta serie me hace recordar a mi abuela que ya no está, por eso le tengo mucho aprecio” y “verlas es devolverme en el tiempo, gracias por ese video”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en redes sociales.

¿Qué pasó en el último capítulo de ‘Padres e hijos’?

El final de la exitosa serie fue un episodio emotivo que marcó el cierre de una historia que concluyó el 21 de agosto de 2009.

En este episodio se mostraron los momentos más importantes de la vida de la familia Franco, desde el nacimiento de los hijos hasta el matrimonio de algunos de ellos. También se revelaron algunos secretos y se resolvieron algunos conflictos.

No te pierdas: Rigoberto Urán mostró la tumba de su papá y regresó al lugar donde fue asesinado

Las últimas escenas fueron de una celebración que refleja la unión familiar y el amor incondicional entre padres e hijos, algo que se recalcó durante los más de 15 años el aire.