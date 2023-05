¿Qué pasó con los actores de ‘Padres e hijos’? Así se ve actualmente Tania Robledo

Tania Robledo llevaba un tiempo alejada de las pantallas colombianas hasta que recibió la oferta de participar en el reality de sobrevivencia Survivor, la isla de los famosos, de RCN. La actriz colombo mexicana que saltó a la fama como Natalia Franco en la serie Padres e hijos, la más exitosa de la televisión local en la década de los 90, aceptó y pronto se convirtió en el foco de la atención. Su paso por Survivor fue bastante polémico, tanto que prefiere dejar esa etapa atrás y quedarse solo con las enseñanzas.

Desde Playa del Carmen, México, frente a la isla de Cozumel, reside ahora la actriz que habló con Vea de lo que ha sido su vida, sus expectativas, sus planes y también reveló que está dándose una nueva oportunidad en el amor.

REPONIÉNDOSE DE SURVIVOR

Ya en el reality de RCN, Tania había dejado al descubierto que después de hacerse popular con su melena rubia que llevó cuando se enfundó en la piel de Natalia Franco, había optado por pelo oscuro y así sigue siendo. AL salir de Survivor debió dedicar tiempo a ella misma.

“Salí del reality sintiéndome vieja, inútil, poca cosa, con mi autoestima echo pomada y aparte con la mano derecha quebrada, no podía ni lavarme los dientes. No sabía que iba a pasar con esto ya que unos médicos me dijeron que casi que iba a perder la mano”, indicó la actriz que tiene más de tres décadas de carrera actoral, que después del reality decidió hacer un balance de su carrera y tomar decisiones.

A la derecha como lucía Tania en Padres e hijos y a la izquierda como llegó a Colombia para participar en Survivor. Fotografía por: Cortesía RCN

“Voy a cumplir 35 años de carrera, dedicándole toda mi energía, con épocas buenas y malas, y viendo que en vez de gozar mis últimos trabajos los he sufrido porque no he podido ser selectiva, aceptando cosas en las que te comprometes seis meses sin poder hacer nada más y te ganas dos pesos, y con el hartazgo de lo vivido en el reality, que fue el detonante, tomé decisiones radicales en mi vida”.

Tania Robledo entró a Only Fans

Tania se refiere a que decidió vivir en Playa del Carmen, un pueblo cercano a la isla de Cozumel y comenzar una nueva vida, lejos de la actuación y con la expectativa puesta en desarrollar un personaje que creó hace 5 años: la maestra Manuela Debora Dick. “Es una sexóloga, una sicoterapeuta sexual experta en filias. Me da completa libertad para quitarme el brasier y hacer otras cosas que yo, Tania, normalmente no haría ya que soy hasta tímida”.

Con este proyecto, quiso aprovechar la fama que le hicieron sobre que se había vuelto actriz porno, que ella aprovecha para desmentir. “Es una gran mentira que me jodió mi carrera. Hice películas donde me quitaba la ropa, pero no existe una sola imagen donde aparezca un tipo penetrándome”. Y para tranquilidad de Tania, la respuesta del público ha sido masiva. “Estoy en Onlyfans donde pagas por ver contenido más explícito, como cuando la maestra se está alistando para las clases, cuando se está bañando…”.

Tania considera que la mano de Dios está presente para que todo fluya en esta nueva etapa. “Llegué un martes con mi hija y el jueves ya tenía casa, sin un papel, sin una referencia, sin un fiador”, además, gracias a la buena respuesta del público tiene la tranquilidad económica que tanto anhelaba, “Estoy teniendo la vida que merezco y deseaba. Siempre quise vivir cerca de la playa y lo estoy haciendo. Todo ha sido tan de Dios”.

TANIA ROBLEDO, ILUSIONADA EN EL AMOR

La actriz que hace más de dos décadas fue novia de Gregorio Pernía y hoy comparten una buena amistad, también ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. “En mi vida personal soy una mujer muy selectiva, yo no salgo con gente, yo no salgo con hombres, yo no tengo sexo con nadie, en eso soy una persona que se cuida demasiado”, reveló a Vea la actriz quien se reencontró con Paris, su amor de niñez. “es una persona que no veía hace 35 años. Era mi vecino y cuando teníamos 8 años era como mi noviecito. A los 13 años nos dábamos besitos y a los 15 fuimos novios. Ha sido como un regalo luego de muchos años de estar en soledad y en tristeza. Estoy muy contenta e ilusionada y pienso que esta vez sí puede ser la persona indicada”.