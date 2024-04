Lina Tejeiro reveló cuánto tiempo lleva sin tener intimidad: “no hay con quien”

Desde que se dio a conocer en el mundo de la farándula, la vida de Lina Tejeiro ha despertado gran interés en los televidentes y usuarios en redes sociales, no solo por su trabajo como actriz en diferentes producciones, sino también, por todo lo que ocurre con su área sentimental.

Lina Tejeiro

Su noviazgo más comentado fue el que sostuvo con Andy Rivera durante 9 años, aunque en ese tiempo terminaron varias veces. El último intento que hicieron por salvar su amor fue en el 2022, pero al final, decidieron tomar caminos separados.

Desde entonces, la actriz no se ha vuelto a ver involucrada en un nuevo romance. Por su parte, el hijo de Jhonny Rivera también ha confesado que sigue soltero, esperando al amor de su vida.

¿Lina Tejeiro quiere tener hijos?

En una reciente entrevista con la periodista Eva Rey, para su programa Desnúdate con Eva, Lina Tejeiro abrió su corazón y se refirió a varios temas de su vida profesional y personal.

Una de las preguntas que le hizo la presentadora estuvo relacionada con su soltería y sus planes de ser mamá. Sobre eso, Tejeiro no descartó la idea de tener un hijo. “En este momento estoy tan feliz sola y soltera que si en algún momento pienso en ser mamá y no ha llegado la persona con quien hacerlo, por qué no, o tenerlo o adoptarlo (un hijo)”. En esa misma entrevista, la actriz hizo una reveladora confesión, cuando abortó un bebé a los 18 años.

¿Cuánto tiempo lleva Lina Tejeiro sin tener relaciones sexuales?

La periodista fue profundizando la vida de Lina. Otro de los interrogantes que le hizo estuvo relacionado con su área sexual. “¿Hace cuánto no tienes relaciones sexuales?”, a lo que ella respondió: “hace año y medio”.

La respuesta sorprendió a Eva, quien le contrapreguntó: “¿por qué haces celibato?”. Sin pelos en la lengua, la ex de Andy contestó: “no hay con quien. No puedo con cualquiera, me tiene que gustar... He tenido por ahí 10 parejas sexuales, pero hace año y medio no se lo doy a nadie”.

Características del hombre ideal para Lina Tejeiro

Otro de los temas que abordaron en la conversación, fue los “no negociables” que tiene la actriz a la hora de encontrar pareja y el por qué sigue soltera. “Me he vuelto muy exigente a raíz de todo lo que ha pasado. Tengo claros mis no negociables que son: debe ser una persona totalmente independiente, eso lo primero. Debe ser respetuoso, tiene que tener responsabilidad afectiva, que me valore, que sea seguro de sí mismo y que aguante el voltaje de estar conmigo...Creo que los hombres se intimidan un poco cuando ven a una mujer empoderada, les da miedo asumir el reto, pero por mi parte estoy bien así, encontré comodidad en amarme a mí misma”, aseguró.