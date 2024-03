Lina Tejeiro habló de la relación de Carla y Cristina “No hay una amistad”

La casa de los famosos Colombia se posiciona como una de las producciones más vistas y polémicas la televisión colombina gracias a las situaciones que, noche a noche, se presentan entre los habitantes de la casa. El drama, el romance, los chismes y las estrategias son algunos de los factores por los que, los televidentes no se pierden ni un solo minuto del reality show de convivencia.

Puedes leer: José Miel de ‘La casa de los famosos’ reveló que le gustó uno de sus compañeros

¿Cristiana Hurtado y Carla Giraldo se caen mal?

Desde el estreno de La casa de los famosos Colombia han sido varios los rumores en torno a la relación afectiva y comunicativa que tienen las conductoras del reality show del canal RCN. Algunas de las especulaciones apuntan a que Cristiana Hurtado y Carla Giraldo no se quieren y tienen una ‘rivalidad’; otras señalan que las presentadoras solo tienen una amistad cordial y muy profesional; mientras que, otras aseguran que todo es totalmente falso, ambas se quieren y son buenas amigas. ¿Quién tendrá la razón?

Precisamente, hace unos días la periodista Eva Rey sostuvo una entrevista con la actriz y ahora presentadora Lina Tejeiro, con quien diálogo de varias situaciones personales y profesionales. En medio de la conversión, la expareja sentimental de Juan Duque aseguró que, no tenía planeo incursionar en el mundo de la presentación; sin embargo, la oportunidad se dio y la está aprovechando al máximo.

Te puede interesar: Video: Érika Zapata vive emotivo momento en plena transmisión. “Muero por usted”

Lina Tejeiro habla de la relación de Carla Giraldo y Cristina Hurtado

“Noo. No es que no se aguanten. Yo creo que hay personas con las que uno hace match y hay personas con las que no; pero no es que no se aguanten. De hecho, todos nos saludamos y todo es muy normal, peor no hay una amistad. Eso si es verdad, no existe una amistad” aseguró Lina en medio de la entrevista.

En medio del diálogo, Lina recalco que entre ella y Carla sí existe una amistad, pues se conocen desde hace varios años. “Con Carla me conozco desde que yo tenía doce años y ella unos quince o dieciséis; entonces, si tenemos una amistad”. Hecho que a quedo en evidencia en reiteradas oportunidades, pues ambas presentadoras se toman fotos, se graban videos y se responden mensajes en redes sociales en los que se expresan su cariño y admiración.