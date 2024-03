José Miel de ‘La casa de los famosos’ reveló que le gustó uno de sus compañeros

Con el pasar de los días, La casa de los famosos Colombia se ha convertido en uno de los programas televisivos más vistos y populares a nivel nacional gracias las diversas situaciones que ocurren dentro de la competencia. El drama, las estrategias y los idilios son algunos de los factores que logran generar más polémica entre los habitantes y, por supuesto, entre los televidentes; quienes a través de sus redes sociales dejan al descubierto lo que piensan.

José Miel de ‘La casa de los famosos’ reveló cuánto le pagaron

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, el actor y cantante José Miel a no tenido incomodidad alguna en revelar varias cosas en torno al reality show del Canal RCN. Primero, dejó al descubierto que luego de una larga y extensa charla con las directivas del canal, logró llegar a un acuerdo en el cual, le pagarían quince millones de pesos por cada una de las semanas en las que estuvo en el programa de televisión.

José Miel de ‘La casa de los famosos’ reveló que le gustó un compañero

Recientemente, el multifacético artista José Miel brindo una entrevista para la emisora Tropicana Bogotá; durante el encuentro, el cantante reveló algunas de las situaciones más tensionantes que vivió, así como a las personas con las que no logró congeniar.

Sin embargo, en medio de la entrevista, el también exparticipante de Yo me llamo, dejó al descubierto que, le parecía muy lindo uno de sus compañeros de reality. “Yo siempre lo dije allá en la casa que me gustaba Alfredo, pero todos sabemos que Alfredo tiene esposa e hijo, así que no, eso sí que no se puede”.

En medio de la conversión, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que, hay muy pocas reglas dentro de esta. “Las prohibiciones son pocas, no nos podemos agredir físicamente, no podíamos bañar dos personas en un solo baño y cantar, por temas de derechos”