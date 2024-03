Video: Érika Zapata vive emotivo momento en plena transmisión. “Muero por usted”

Sin duda alguna, Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol más queridas y populares entre los televidentes. La paisa de 27 años se ha ganado el cariño y respeto de miles de personas gracias a su carisma y arrolladora personalidad, pues ha logrado crear un gran vínculo con sus seguidores.

Érika Zapata vive especial momento en plena transmisión de ‘Noticias Caracol’

Hace unos días, la periodista paisa Érika Zapata vivió un emotivo momento cuando se encontraba en plena trasmisión de Noticias Caracol ahora. En medio su reportaje, la antioqueña fue sorprendida por una transeúnte, quien de manera sorpresiva le expreso su admiración y respeto.

“Para mí, usted es la mejor. Ojalá todos los premios de Antioquia se los den a usted. Me encanta, yo me muero por usted, es la mejor periodista del mundo, yo soy ‘Ay no salió Érika’, me dicen cuando esté”, indicó la mujer.

Cabe mencionar que, la mujer aprovechó la oportunidad y dejó al descubierto lo que más le gustaba de los reportajes de su paisana: “Es que usted es muy original, muy espontánea, usted dice las noticias como son, con la naturalidad del mundo y como ocurren las cosas, la felicito, Dios la bendiga. Ojalá todos los premios del mundo se los den a usted, o si no me dice que yo voto por usted”.

Una vez la mujer terminó, la reportera de Noticias Caracol no dudo en agradecerle por siempre apoyarla y estar pendiente de ella “Muchas gracias”.

Cabe precisar que, el periodista Pablo Arango, quien se encontraba en el set de Noticias Caracol ahora, no se quedó atrás y también le expreso algunas palabras a su colega. “Felicitaciones, veo que mucha gente le expresa cariño, la quieren mucho en Antioquia. Así que nosotros, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar con usted”, señaló el presentador desde Bogotá.

Luego de culminar la emisión, el fragmento del reportaje de Érika Zapata se convirtió en viral en Twitter; red social en la que cientos de cibernautas aprovecharon la oportunidad y también le expresaron a la reportera lo mucho que la quieres y la admiran.