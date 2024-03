Epa Colombia reveló cuándo nace su hija: “estoy cansada”

El embarazo de Epa Colombia ha sido monitoreado por miles de seguidores de la influencer, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera. La gestación, que se logró gracias al método de inseminación que la misma empresaria detalló a revista Vea en una entrevista anterior, ha tenido en términos generales, un desarrollo normal con los síntomas usuales en una madre primeriza.

Contactamos a Epa para saber cómo ha sido estos últimos días de su estado y se mostró agotada. “La verdad he estado muy cansada, casi no puedo respirar, me agoto demasiado, realmente no he podido dormir, me he sentido incómoda porque la barriguita me ha crecido un montón entonces, me siento muy incómoda, me trasnocho mucho. Intento dormir sentada, medio sentadita. Me recuesto hacia un lado con las cabeceras”, comenzó diciendo la influencer que comparte esta maternidad con su pareja Karol Barbosa, con quien ya lleva dos años de relación.

“Ha sido un poco incómodo estamos en 35 semanas es la recta final, bien gracias a Dios, cansadita, ya estoy agotada”, puntualizó.

Sobre la fecha de nacimiento de la pequeña indicó que sigue siendo el 12 de abril y por cesárea, pues ella no quiere someterse al dolor y un parto natural la atemoriza.

Epa Colombia quiere dos hijos más

Ya incluso dialogó con Karol sobre la posibilidad de más hijos, pero ella no se anima a llevar una nueva gestación en su vientre. “Los hijos que tengamos, aquí pa´rriba le toca a ella…Ella es más fuerte. Queremos dos bebés más, para tener cuatro”, mencionó Epa pues recordemos que Karol ya es madre de un niño de 10 años, llamado Johan, que también esta a la expectativa del nacimiento de la hermanita.

Por el momento en esta oportunidad Karol, quien admite que ha olvidado cómo es un embarazo pues hace más d euna década pasó por esta experiencia, se encarga de darle aliento y ánimo a Epa. “Fui mamá hace 10 años y se me olvidan muchas cosas, le digo que tiene que dejarse llevar por la tranquilidad” menciona la pareja de Epa, que curiosamente no es amiga de las redes sociales, ni siquiera tiene Instagram, pues prefiere mantener un perfil bajo.

