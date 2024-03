Epa Colombia confesó que a los 14 años inició romance con su pareja en piyamada

La reconocida influencer que será mamá por primera vez en abril próximo, recordó para Vea que se interesó en su pareja Karol Samantha Barbosa desde que estudiaban en el colegio. Se distanciaron y volvieron para ya no volverse a separar.

Un amor colegial el de Daneidy y Karol

Hay amores que comienzan con ingenuidad y en la etapa más tierna de la juventud, incluso surgen y solo con el tiempo sus protagonistas descubren que estaban enamorados. Eso fue lo que les ocurrió a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, y su pareja. Ahora esperan a su primera hija, a quien llamarán Daphne Samara y esperan fortalecer la relación con el reto que enfrentarán cuando nazca la pequeña.

La relación de ellas ha sido inusual y ha pasado por distintas etapas. Aunque Epa, como se le conoce en las redes sociales, se refiere a que llevan dos años, en realidad, tienen más tiempo si recapitulamos que todo comenzó en el colegio.

Epa Colombia se enamoró a primera vista

“Pareja somos hace dos años, pero nos conocemos hace 14 años, estudiamos juntas”; dijo Karol al respecto. “Yo estaba en otro colegio y me sacaron y me tocó un privado y apenas yo vi a Karol a mí me encantó”, recuerda Epa y complementa: “sentí que era el amor de mi vida, era la niña más linda que yo había visto”.

La influencer no recuerda que la relación entre ellas haya sido solo de amistad, pues estaban constantemente en discusión, como si fuera una muestra de lo mucho que se atraían. Cada una por su parte, tenía novio en ocasiones. “Siempre nos vimos como diferentes, peleábamos, nos hacíamos cartas, nunca la vi como una amiga, molestábamos “, puntualizó la también empresaria.

Karol recuerda que Daneidy era bastante grosera y también por eso peleaban. Epa, por su parte, comenta que, aunque era muy extrovertida y hacía reír a todos, cuando tenía cerca a Karol, le daba pena. “Ella me intimidaba”.

La amistad tomó un rumbo distinto en una piyamada. Epa fue quien tomó la iniciativa. “Yo he sido más lanzada. Una vez me quedé en la casa de ella porque había una piyamada y nos acostamos como a las 9 de la noche y nos empezamos a besar desde las 9 hasta las 6 de la mañana. Nunca pasó absolutamente nada… después me separé de ella y entré al mundo de fiestas y ella estaba embarazada”, mencionó Epa quien recuerda que poco a poco se fueron distanciando. Karol tuvo a su pequeño, que hoy tiene 10 años y Epa se convirtió en una celebridad virtual.

Solo hasta que Epa Colombia se hizo famosa volvió a verse con Karol. “Yo la busqué”, recuerda Karol, pero no obtuvo respuesta. Después Daneidy la buscó en Facebook y le envió una solicitud de amistad, pero no recibió el anhelado ‘aceptar’. “Entonces me fui donde vivía golpeé y ahí empezó todo”., recuerda la influencer. Para ese tiempo tanto Epa como Karol tenían relaciones distintas, pero decidieron apostarle a intentarlo una vez más juntas. Eso fue hace dos años. “Ella tenía una relación, las dos estábamos en una relación y dije voy a intentarlo con ella y si me funciona me separo” contó a Vea Epa.

Si quieres ver las declaraciones de cómo empezó esta inusual historia de amor te invitamos a ver la entrevista en video.

