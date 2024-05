Lina Tejeiro “acabó” a uno de sus exnovios con picante confesión: “Es más grande”

Lina Tejeiro se caracteriza por ser una mujer a la que le gusta hablar sin filtro y esta fue una de las razones por las que fue elegida como presentadora del Aftershow de Vix, un espacio dedicado informar sin censura sobre los detalles de lo que ocurre a diario en La casa de los famosos.

De hecho, en una reciente transmisión, la llanera demostró de nuevo por qué su presencia gusta tanto en el programa que conduce junto a Roberto Velásquez.

Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, presentadores del 'Aftershow' de Vix. Fotografía por: Canal RCN

La indirecta de Lina Tejeiro a uno de sus exnovios

En medio de dicho espacio, la también actriz recibió un inusual regalo que generó una verdadera sorpresa entre quienes fueron testigos. Se trató de un juguete íntimo que le llegó como parte de la promoción de Consuelo, la nueva serie de Vix.

“Esto es más rico porque esto no molesta, no se enoja, no se va con otra, no me pone los cachos, está perfecto. Además, está más grande”, expresó Lina Tejeiro ante las cámaras y fanáticos del Aftershow.

Vea también: El sonado escándalo que Ignacio Baladán, prometido de ‘La Segura’, protagonizó con una de sus exnovias

“Lo acabó, hijue***a. Lo acabó”, contestó Roberto Velásquez entre gritos a lo dicho por su compañera, a quien suele llamar como “su majestad”.

Cabe recordar que, entre las parejas más sonadas de Tejeiro, destacan el empresario Norman Capuozzo y los actores Carlos Torres y Sebastián Vega, así como los cantantes Andy Rivera y Juan Duque. Por esta razón, se desconoce a cuál de ellos hizo referencia en su comentario.

¿De qué trata ‘Consuelo’, la nueva serie de Vix?

Se trata de una comedia dramática ambientada en la década de 1950, que sigue la vida de una mujer de clase alta que se ve obligada a reinventarse tras ser abandonada por su esposo. La serie, creada por Juan Carlos Aparicio Schlesinger y Mateo Stivelberg, cuenta con un elenco estelar que incluye a Cassandra Sánchez Navarro, Erick Chapa, Catherine Siachoque, Eileen Yáñez y Lincoln Palomeque.

Te puede interesar: ”Decepcionada”, Nataly Umaña envió carta a RCN en la que incluyó a Lina Tejeiro

La trama gira en torno a Consuelo, interpretada por Sánchez Navarro, quien, tras el abandono de su marido, decide emprender un negocio poco convencional para la época: la venta de consoladores. Este giro argumental no solo aporta humor y drama a la serie, sino que también aborda temas de empoderamiento femenino y la ruptura de tabúes sexuales en una sociedad conservadora.