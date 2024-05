Isabella Santiago sacó a relucir inesperadas confesiones tras su expulsión de ‘LCDLF’

La expulsión de Isabella Santiago en La casa de los famosos (LCDLF) fue una sorpresa para todos, incluidos televidentes y participantes, a quienes les envió un mensaje en el que incluyó una sorprendente e inesperada confesión.

Isabella Santiago en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

La confesión de Isabella Santiago tras salir de ‘La casa de los famosos’

Por medio de una transmisión que realizó a través de su cuenta de Instagram, la venezolana mencionó que asimilar su salida no fue tarea fácil, teniendo en cuenta que, en menos de diez minutos, pasó de disfrutar del programa a retomar su vida normal tras casi tres meses encerrada.

Isabella Santiago también mencionó en su live a todos aquellos que apoyaron su estadía, así como la de Mafe Walker, en las votaciones de La casa de los famosos: “Les juro que no me imaginé que estuvieran ahí, apoyándonos, queriéndonos y siguiendo nuestro proceso”.

Fue entonces cuando la actriz, conocida en Colombia por protagonizar la telenovela Lala’s Spa, soltó una confesión que resultó inesperada para su comunidad de seguidores, así como para los fanáticos del reality show de Vix y RCN.

“Les voy a confesar algo. Extraño mucho estar dentro de la casa, a veces me dan unos ataques de nostalgia. ¿Saben cómo me estoy sintiendo?, como si estuviera desnuda, como si me sintiera que estoy en un espacio en el que no me siento bien, no me hallo”, concluyó Isabella Santiago.

Isabella Santiago dice que le hicieron “el feo” en ‘La casa de los famosos’

En su charla con Buen Día Colombia, la también exparticipante de MasterChef Celebrity habló sobre su experiencia en el polémico reality show. Fue entonces cuando reveló que sintió rechazo por parte de algunos de sus excompañeros.

“Hubo personas con muchos prejuicios. No eran tan sinceros como para decirlo de frente, y yo pensé que eran ideas mías, pero desde aquí afuera me di cuenta de que no”, aseguró en el matutino del canal RCN.

Además, habló sobre su eliminación y del momento en que recibió la noticia de su expulsión: “Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quién no se ha emborrachado, vamos a juzgar a una persona por algo que pasa una vez, y dejar atrás otras cosas. Eso no me define (...) En ese momento estaba en shock, la gente me hablaba y yo iba como en una nube, estaban pasando muchas cosas dentro de mí”.