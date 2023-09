Luego de que Diego Sáenz revelara, en medio de una entrevista con el programa Buen Día Colombia, que su relación con Laura Barjum había llegado a su fin, la exreina de belleza se refirió a ello en las historias de su cuenta de Instagram.

“Una vez más me doy cuenta de que la comunidad que hemos construido por acá es increíble. Gracias por tanto respeto, amor y cariño en tus mensajes. Posdata: estoy bien”, escribió al lado del emoji de un pretzel.

También puedes leer: Bad Bunny habló de su Bad Bunny con Kendall Jenner: “no me interesa aclarar nada”

¿Por qué terminaron Laura Barjum y Diego Sáenz?

De acuerdo con lo que contó Diego, su relación con Barjum terminó “hace semanas” y que en ningún momento la razón había tenido que ver con infidelidades o cosas negativas. “La quiero un montón, le deseo siempre lo mejor e igual seguimos siendo amigos (...) Las personas pueden terminar y no necesariamente por nada malo (...) No tiene nada que ver con MasterChef”, expresó Sáenz.

Según Diego, en una relación es importante entender cuándo es la hora de parar para poder evolucionar. En medio de su camino como novio de Laura, aseguró que tuvieron que hacer un ‘pare’ para entender que había cosas que ya no funcionaban en su relación como novios. Destacó que empezaron siendo amigos y grandes compañeros de trabajo. La relación, dijo, duró dos años.

Laura Barjum habló tras su ruptura con Diego Sáenz: “estoy bien” Fotografía por: Instagram

“Yo a ella la amo y significa mucho también en mi vida, pero creo que también parte de esa evolución de volver al comienzo (...) Hay cosas que como pareja tampoco estaban funcionando, de un lado y del otro, y creo que también puede ser muy sensato decir: ‘hagamos un stop nos queremos, sigámonos amándonos, somos muy buenos amigos”, manifestó textualmente.

Te puede interesar: Laura Barjum y Diego Sáenz terminaron: así se despidió el presentador

Laura Barjum aclaró los rumores de ruptura en agosto

En agosto de este año Laura Barjum habló de los rumores que corrían respecto a la separación con Sáenz. En aquel momento aseguró que seguían juntos pero que, a la distancia, pues ella se encontraba estudiando en Los Ángeles, en Estados Unidos.

“Con Diego seguimos, seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados (...) Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”, comentó.