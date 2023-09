Bad Bunny habló de su Bad Bunny con Kendall Jenner: “no me interesa aclarar nada”

En medio de una entrevista con el portal Vanity Fair, Bad Bunny respondió algunas preguntas acerca de su vida amorosa, aquella que ahora estaría compartiendo con la reconocida modelo internacional Kendall Jenner. El puertorriqueño aseguró que no está en la obligación de dar explicaciones públicas de sus acciones, y mucho menos respecto a lo que tiene que ver con su vida privada.

“No saben cómo te sientes, cómo vives, no saben nada y lo cierto es que no quiero que lo sepan. La verdad es que no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún tipo de compromiso al respecto. Yo lo tengo claro, mi amigo Jomar lo tiene claro y mi madre también”, inició diciendo en su entrevista con el medio de comunicación reseñado.

“Hay quienes sostienen que los artistas deben soportar esto. Yo no tengo por qué aceptar cualquier cosa solo porque quise ser un artista. Al fin y al cabo, si me escuchas es porque quieres hacerlo. Yo no te obligo a hacerlo (...) Nadie respeta la privacidad de nadie, y no solo mi privacidad como celebridad, sino la tuya (...) Solía ser un tío con una cámara y un flash que te destroza los put*s ojos. Hoy en día, todo el mundo es un paparazzo. Todo el mundo te saca fotos, todo el mundo te graba (...) si ahora mismo sales ahí fuera y se te rompen los pantalones y se te ve una nalga, o si una paloma se te cag* encima, habrá un capullo que te grabe o te saque una fotografía”, destacó.

¿Cuándo empezaron a salir Bad Bunny y Kendall Jenner?

Aunque la pareja no ha salido a confirmar la existencia de su relación, en varias ocasiones Kendall y Bad Bunny han sido captados juntos. Los rumores del noviazgo empezaron en febrero de este año, cuando a la pareja se le vio pasando un rato en un bar ubicado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Desde entonces, a los dos se les ha visto a la salida de restaurantes y hasta en conciertos.

En su charla con Vanity Fair aclaró una de las dudas que tienen sus fanáticos respecto a su romance con la socialité: el idioma en el que habla con Kendall. La duda surge porque es de conocimiento popular que el inglés del cantante no es del todo perfecto. “Me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español, sin embargo, con algunas personas hablo inglés, con algunas personas específicas”, mencionó.