Laura Barjum dedicó mensaje a fallecido diseñador que hizo uno de sus vestidos

Laura Barjum y Jossie González crearon un vínculo cuando la caleña, quien había conquistado el título como señorita Colombia en marzo del 2017, convocó a los diseñadores cartageneros para que crearan el vestuario que luciría en Miss Universo, concurso que ese año se llevó a cabo en noviembre del mismo año. González, diseñador industrial de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), acudió al llamado y creó para Laura Barjum uno de los atuendos que lució en el evento orbital.

La noticia del deceso de Jossie González, diseñador y preparador de reinas golpeó fuertemente al gremio de la belleza. El creador, a quien diagnosticaron, hace 3 años, un tumor cerebral, batalló siempre, como declaró uno de sus familiares al portal médico El Signo Vital. “Con la quimioterapia, el tumor se reducía, pero lamentablemente volvía a afectarlo, ya que las células malignas crecen de manera más rápida y agresiva (...) su mamá quería tenerlo cerca y lo cuidaba en casa con ayuda de profesionales particulares. Cuando tenía recaídas lo llevaban al hospital y así fue su proceso durante estos años”.

Jossie González diseño uno de los trajes que usó Laura Barjum, virreina universal de la belleza. ¿De qué falleció el diseñador? Fotografía por: Instagram

El diseñador, quien lanzó su primera colección de vestidos de novia en el 2013 y creó dos años después, ‘El pegaso blanco´, traje de fantasía inspirado en el monumento del Muelle de los Pegasos, que llevó una de las candidatas al Reinado de Independencia, recordaba con satisfacción el diseño que lució Laura Barjum, quien se coronó como virreina de la belleza universal. “Lo elaboré durante muchas semanas. Llegué hasta Miss Universo, en Las Vegas, Nevada”.

Laura Barjum dedicó emotivo mensaje a Jossie González

La también modelo y presentadora le dedicó un emotivo mensaje a su amigo y colaborador. “Mi corazón está roto, voy a tomarme este momento para homenajear a Jossie González, porque aún recuerdo cuando hice una pequeña convocatoria porque quería llevar talento cartagenero a Miss Universo, y él fue el primero en atender el llamado (...) recuerdo sus ganas inmensas de brillar y lo logró (...) no solo esa vez conmigo sino múltiples veces. No me voy a olvidar nunca de aquel joven carismático, paciente, dispuesto a escucharme (...) mi corazón está roto, pero envió todo mi amor a su familia y amigos, QEPD”, señaló Laura en las historias de su cuenta de Instagram.