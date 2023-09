Así fue la fuerte discusión de César Escola y Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Un nuevo capítulo de Yo me llamo dejó a los jurados contrariados en opiniones a causa del desempeño de uno de sus concursantes. Durante el desarrollo del capítulo número 42 del programa de imitación del Canal Caracol, César Escola y Amparo Grisales tuvieron un largo cruce de palabras luego de la presentación del artista que le da vida a Celia Cruz.

Y es que la manizalita manifestó su inconformidad con la puesta en escena del imitador, para ella, el cantante no solo había sido desafinado, sino también apareció en el escenario con un look inapropiado.

“Mira, este tema es un latin jazz, era lo que sonaba antes de que en Nueva York empezaran a fusionar la salsa, entonces, era como estilo Santana, que era todo instrumental. Era solo ese coro: ‘mira cómo va’. Cuando lo cantó Celia, le inventaron una estrofa para que tuviese más condimento, más sabor, más sazón. En lo que tuviste que hacer, que no es nada difícil, no vi nada sensacional, te vi desafinada (...) ibas cada frase en caída, siendo un tema tan fácil”, le dijo a la concursante.

Amparo continuó su evaluación y aseguró que el participante no tenía los movimientos de ‘la guarachera de Oriente’ y que no le había gustado la peluca que incluyó en su oufit. “Ese peinado, otra vez, con otro colar, no más (...) estás dando de lo mismo, no me gustó Celia hoy, yo veo como una foto”, sentenció la diva.

¿Por qué discutieron Amparo Grisales y César Escola?

Las palabras de Amparo dieron inició a la discusión, pues César Escola se lanzó a defender al concursante. El músico vio diversión en el escenario y un buen show. “Me encanta tu entrega como artista”, destacó el argentino nacionalizado en Colombia, antes de preguntarle acerca del traje que llevaba puesto. “Volvió y lo hizo ella”, señaló Amparo disgustada.

El concursante reveló que en el programa le habían regalado la tela, pues ya no tenía vestuario para sus próximas presentaciones. Contó también que su vestido rojo lo confeccionó en dos días de trabajo sin descanso, en el hotel donde se hospeda.

“Hubo detalles en los pregones, pero hiciste un buen show. Entregó el corazón (...) si no, el público no hubiese desafinada”, señaló Escola. “Si tú lo dices, si no le escuchaste la desafinación (...) entonces no estuvo desafinada, muy bien, maestro”, agregó Amparo en tono de sarcasmo.

“Acabo de decir que hubo detalles”, argumentó Escola. “Detallitos, dijiste, y fueron muy contundentes (...) lo mismo de siempre, lo mismo de siempre (...) el bailaito es lo mismo. Para mí fue lo mismo de siempre”, agregó Grisales.

La discusión no terminó ahí. Escola le dijo que la presentación del imitador tenía muchos méritos, incluso, comentó que en Yo me llamo ningún participante se había dedicado de forma particular al atuendo de las galas. “Pero Amparo, ningún participante en Yo me llamo ha hecho eso de confeccionar su propio vestido”, dijo Escola. “¿Y qué? ¿Eso la hace el doble perfecto? No la hace el doble perfecto”, contestó Amparo sin dar su brazo a torcer.

Aunque Pipe Bueno llamó a la calma e invitó a los jurados a ‘no pelear’, la tensión se mantuvo en la mesa. “Yo no estoy peleando”, concluyó la también actriz.