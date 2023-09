Jorge Rausch celebró el cumpleaños de su novia: “quiero hacerte feliz”

Jorge Rausch es uno de los jurados del popular programa de cocina del canal RCN MasterChef Celebrity. Al lado de Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, el cocinero experto califica, noche a noche, los platos de los concursantes que ahora luchan por quedarse con el primer puesto de la competencia.

La vida personal de Rausch genera curiosidad dentro de los fanáticos del programa, y el bogotano se ha encargado de hablar de algunas de los temas que más intrigan a sus seguidores, entre ellas, lo que respecta a su vida amorosa.

En alguna ocasión reveló, en uno de los capítulos del reality, que trabajar tanto hizo que, en parte, su primer matrimonio se terminara. Reveló que por cuestiones laborales estuvo lejos de su familia, lo que le habría costado la relación con su esposa.

Rausch volvió a enamorarse y, en días pasados, celebró el cumpleaños de Nathalie Monsalve su novia. “Feliz cumpleaños Nathalie Monsalve, mi compañera, mi novia, mi amor, haces que mi vida sea espectacular (...) más que todo en la vida quiero hacerte feliz, que seas feliz, ¡plena y que cumplas todos tus sueños a mi lado”, redactó a través de sus redes sociales.

Así ha sido el noviazgo de Jorge Raush y Nathalie Monsalve

Nathalie Monsalve cumplió 28 años, 25 menos que su novio Jorge Rausch, quien tiene 53. La joven creadora de contenido le aseguró la revista Vea que Rausch fue quien se acercó a ella, algo que el chef reafirma, “hace como cuatro años un amigo mío nos presentó y salimos en grupo. Después la invité a cenar a mi casa”.

Su relación se fue dando con el tiempo y cada día la influencer se sentía más a gusto con el hoy jurado de Masterchef Celebrity. “Siento que me entendió desde un principio, me sentí comprendida, como que podía hablar con mi mejor amigo. Nos sentíamos súper cómodos juntos, no tenía que pensar dos veces en nuestras interacciones”, comentó, Nathalie, quien disfrutaba de las atenciones de Rausch.

“Me gusta que me cortejen, Jorge me invitaba a salir un montón, en ese entonces tenía 24 años recién cumplidos y todavía salía con amigas y en ocasiones le cancelé salidas, pero seguimos hablando y cada día la pasábamos muy chévere y sí empezamos a querernos”, añadió en el año 2022.

De acuerdo con lo que comentó la pareja, todo se oficializó en el año 2018, cuando Rausch le preguntó a la joven si quería ser su novia. Para aquel entonces, ella se encontraba pasando sus vacaciones navideñas en Orlando, Florida.