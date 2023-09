Luis Alfonso se enteró de la muerte de su padre en los premios Mi gente

El 27 de septiembre, en Bogotá, se celebró la ceremonia de los Premios Mi Gente 2023. En el evento para celebrar lo mejor de la música se vivió un momento muy emotivo. En medio de la entrega del premio de la categoría Mejor Artista Regional Masculino, los asistentes quedaron impactados con un trágico anuncio.

El galardón fue para Luis Alfonso, cantautor de música popular oriundo de Popayán, recordado por su participación, en el 2020, en A otro nivel, el programa de talentos musicales del Canal Caracol. En su repertorio de canciones están El precio de tu error, La Ex, No me haces falta, Así o más claro. Al subir al escenario para agradecer el reconocimiento, reveló que, minutos antes de enterarse de su premio, lo habían llamado para darle una triste noticia.

Luis Alfonso se enteró de la muerte de su papá en los Premios Mi Gente 2023

“Les cuento me pasó algo muy particular y es que, ahorita que acabé de bajarme de la tarima, me dijeron ‘Se le murió el papá. Se acaba de morir el viejito’ (...) Yo les dije: ‘Muchachos, estamos es aquí con el amor a la música’ (...) hoy le dedico este premio a mi viejo, allá en el cielo”, expresó el músico en el escenario.

El homenaje a su padre no se detuvo ahí. Luis Alfonso, a través de las historias de su cuenta de Instagram, dedicó un sentido mensaje a su progenitor: “Hoy el cielo está contento porque llegó un montañero de cepa a dar lidia en los caballos de mi Diosito. Bueno viaje, mi viejo hermoso, que Dios te tenga en la gloria”. Mientras el músico pronunciaba estas palabras, aparecían imágenes de su progenitor y su familia.

Luis Alfonso fue víctima de un tentado en su propia casa en Medellín

En julio de este año, el músico reveló, en medio de una entrevista con La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, que, en mayo, él y su familia habían sido víctimas de un ataque en su propia casa en Medellín.

“Ya estábamos acostados con mi esposa y mis hijos y tipo 2:00 de la mañana empezamos a escuchar una balacera, unos gritos y bajé a mirar con el mayordomo de la casa. Iban por mí tal vez a secuestrarme o a secuestrar a alguien de la familia para pedir rescate. Llegaron y dispararon todo lo que quisieron”, relató el cantante.

Según reveló, la policía logró capturar a tres de los cuatro hombres acusados del acto violento.