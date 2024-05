¿Laura Acuña le envió indirecta a Cristina Hurtado por actitud con Carla Giraldo?

Hace tres meses inició La casa de los famosos Colombia, el formato de convivencia de RCN y ViX. 22 participantes llegaron con la ilusión de ganar el millonario premio, pero solo uno de ellos lo logrará.

Con el paso de las semanas, los habitantes han venido enfrentando diferentes emociones: tensión, llantos, tristeza, felicidad, rabia, impotencia, entre otras. Cada vez, son más evidentes las diferencias que tienen algunos de los famosos.

Carla Giraldo volvió a hablar de Cristina Hurtado

En una reciente entrevista con Laura Acuña para su programa La sala de Laura Acuña, Carla Giraldo habló sobre su debut como presentadora y las críticas que ha recibido. “¿Encontraste esa red de apoyo en este proyecto?”, le preguntó la santandereana.

La actriz de Me llaman Lolita confesó que, aunque cuenta con muchas personas que la apoyan, las primeras semanas del programa fueron muy difíciles por toda la presión que recibió y las burlas de muchos televidentes y usuarios en redes.

“Sí, tengo apoyo gigante de todo mi equipo, inmenso apoyo del canal. Las dos primeras semanas fueron muy duras para mí porque cuando no tienes ese bagaje de pararte frente a una cámara a hacer un en vivo de dos horas y media, porque es largo y donde tienes una compañera o compañero que está preocupado es por su trabajo también, pues no es fácil. Pensé que me tocaba renunciar, sufrí mucho esas dos semanas”, reveló.

¿Qué piensa Laura Acuña de Cristina Hurtado?

Luego de escuchar a Carla, Laura Acuña dio su opinión, sin mencionar directamente a Cristina. Muchos de los internautas tomaron sus palabras como una indirecta para la presentadora de La casa de los famosos.

“Yo que trabajo en esto hace tantos años puedo decir que no hay nada mejor que uno pueda tener en un set un compañero o compañera generoso, que te permita brillar, que te coja los chistes, que te haga juego con lo que estás diciendo y más cuando es una persona que no tiene la experiencia, porque es muy duro, de verdad es muy difícil pararse ahí”, aseguró.

Así es la verdadera relación de Carla Giraldo y Cristina Hurtado

Actualmente, la relación de las presentadoras de La casa de los famosos sigue siendo muy comentada en redes. La mayoría de las veces está cada una en un set diferente, por lo que no comparten mucho tiempo juntas.

“Cristina es tremenda presentadora, es muy buena en lo que hace, lo ha hecho durante muchos años, sí me tensiono mucho en el set porque tengo que hacerlo bien, es mi obligación hacerlo bien porque tengo muchos ojos encima, porque me dieron la oportunidad y no puedo quedarles mal, yo soy generosa, y lo que para ella esté bien, para mí está bien, ella es la que sabe cómo funciona el tema de la presentación”, aseguró.

De igual manera, reveló que no comparten mucho tiempo juntas. “Antes de empezar el programa compartimos mucho porque hicimos rueda de prensa, ensayos, etc, pero desde el día 1 que empezamos, cada una está en su espacio., llegamos tarde, son jornadas largas, nos toca estar conectadas 24/7 viendo el programa, entonces cada una está por su lado y nos encontramos en el set por las noches”.