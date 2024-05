Laura Acuña demostró sus dotes para el canto con clásico de Omar Geles

Laura Acuña, reconocida presentadora de televisión, sorprendió a sus seguidores al hacer a través de redes sociales una sentida despedida a Omar Geles, compositor y acordeonero que murió en días recientes.

Lo que causó asombro en la publicación de la también actriz fue que demostró allí sus dotes para el canto, lo cual dejó a más de uno con la boca abierta.

Laura Acuña, presentadora y actriz colombiana. Fotografía por: Instagram @lauraacunaayala

Laura Acuña interpretó canción de Omar Geles

Con su propia versión de Tarde lo conocí, compuesta por Geles y convertida en éxito por la fallecida Patricia Teherán, la bumanguesa no solo demostró su talento vocal sino que también rindió homenaje a uno de los compositores más importantes del género vallenato en Colombia.

La canción, que narra la historia de un amor tardío y un deseo imposible, ha resonado en el corazón de los aficionados al vallenato por años; mientras que la versión de Laura Acuña, apenas conocida por el público, recibió elogios gracias a su dulce voz y despertó interés en verla asumir una nueva faceta como cantante.

“Maestro, usted no va a morir porque sus canciones siguen en nuestros corazones”, escribió la presentadora como descripción al posteo que suscitó una gran cantidad de comentarios, varios de estos por parte de reconocidas figuras de la música y la televisión, como Elder Dayan Díaz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Peter Manjarrés, Luisa Fernanda W, Carla Giraldo, Elianis Garrido y muchas más.

El secreto para conquistar a Laura Acuña

Lejos de su vida detrás de las cámaras, la también abogada suele acercarse a sus fanáticos a través de redes sociales, donde resuelve dudas acerca de su vida privada. Hace unos meses, por ejemplo, respondió a quienes le preguntaron qué es lo que más le atrae de un hombre.

“Un hombre caballeroso para mí lo es todo. Me encanta que sean caballeros, atentos y que estén pendientes de mí. Además, me encanta que sean relajados, no solo los hombres sino las personas en general, porque no me gusta la gente complicada o harta. Me gusta que sean como yo y le digan sí a todo”, explicó Laura Acuña, quien también reveló que mide 1.73 metros y su signo zodiacal es géminis.

La respuesta de la presentadora suscitó una gran cantidad de reacciones, incluidas aquellas que volvieron a tocar el tema de su supuesta separación. “Con esas palabras parece que estuviera soltera”, “creo que van a volver los rumores de divorcio después de esto” y “eso es lo que todas pedimos, básicamente”, fueron algunos de los comentarios que recibió.