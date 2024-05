Omar Geles y la historia de traición que inspiró uno de sus más grandes éxitos

Entre la larga lista de canciones que Omar Geles le escribió al desamor hay una que destaca por su dramática historia. Se trata de Cuando casi de olvidaba, una composición que se convirtió en un himno del vallenato tras la interpretación de Alex Manga, con quien conformó la agrupación de Los Diablitos.

“Dime que no tienes otro cielo y que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo; dime que te han hecho sentir sola”, dice parte del coro que hoy, tras la inesperado muerte del cantautor, resuena en Colombia, Venezuela, Paraguay y otros países de América Latina.

La historia de ‘Cuando casi te olvidaba’, canción de Omar Geles

En medio de una entrevista que el concedió hace tiempo al periodista Víctor Sánchez, el artista bolivarense, cuyos últimos minutos de vida fueron relatados por su conductor, explicó que dicha letra la escribió a una mujer que lo traicionó.

Al enterarse de que su pareja se había involucrado con otro hombre, Omar Geles empacó sus maletas y se fue a vivir a Barranquilla, donde se reencontró con un viejo mensaje que esta mujer le había escrito al inicio de su romance, tal y como lo dice la canción.

“Me pegó una cachera y yo dije: ‘Me voy de aquí’, y me fui a Barranquilla. Cuando estaba allá cogí todas las cosas de ella e hice una hoguera en la que comencé a tirar ahí todo. Recuerdo que me regaló un gorila negrito, un poco de esquelas, de recuerdos, fotos y cosas (...) A los tres meses no aguanté y me vine otra vez y estando aquí en Valledupar, a los ocho o nueve meses, llegué a la casa y me encontré una servilleta, con los labios de esa mujer, que decía: ‘Para mi cielo, mi chocolatín’”, explicó en aquella ocasión.

Con la muerte de Omar Geles, recordé la historia que le dio origen a “cuando casi te olvidaba”. pic.twitter.com/pDLm9PRv2j — Lulada🥝 (@LuladaLulada) May 22, 2024

Así superó Omar Geles el desamor que inspiró ‘Cuando casi te olvidaba’

Así como increíble fue la historia de su desamor, también lo fue la del momento en que logró superar el vacío que este amor imposible y traicionero dejó en su corazón.

“Me sale la lágrima todavía. Yo busqué la forma de encontrarla porque yo perdí todo de ella, de buscarla como fuera nada más para que escuchara la canción. Ella la escuchó, esa fue una alegría muy grande. Yo estaba en España cuando la llamé y ya teníamos un año sin hablar y pude hablar con ella por medio de una amiga que me la consiguió y se la canté a capela desde un teléfono público de allá de Madrid y lloramos los dos”, concluyó el legendario compositor con un nudo en la garganta.

Omar Geles, fallecido cantante vallenato. Fotografía por: Edición Revista Vea

Letra completa de ‘Cuando casi te olvidaba’, canción de Omar Geles

Buscando entre mis cosas viejas yo me encontré

Una nota que decía: ‘Mi cielo, yo te amo’

Y tus labios pintados como un beso para mí

Ahí decía: ‘Cielo, yo te amo. Pa’ mi chocolatín’

Después de un año, cuando casi te he olvidaba

Cuando por fin pasaba un día sin recordarte

Después que no sentía celos ni rabia

Si me decían que a otro hombre te entregaste

Un día quemé lo que de ti guardaba

Tus credenciales, una foto y tus cartas y se escapó esta nota que hoy me mata

Y éste es el motivo de mi llamada

Dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota

Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola

Y si es así ay ven, ven si no es así ven también

Y si es así ay ven mi amor si no es así ven también

Y si es así ay ven, ven si no es así ven también

Y si es así ay ven mi amor si no es así ven también

A donde quiera que te encuentres, escúchame

Aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvidas

Yo tampoco te olvido, no sé qué me hiciste tú

Ay que quisiera encontrarte, pero yo no sé tú

Lo más probable es que tengas nuevos amores

Y aunque me duela tengo que reconocer

Que siento algo de celos y temores al saber que otro acaricia tu cuerpo

Ese cuerpo que todo me entregaste, de los pies hasta el último cabello

Y sin temor tantas veces juraste que eternamente yo sería tu cielo

Dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota

Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola

Y si es así ay ven, ven si no es así ven también

Y si es así ay ven mi amor si no es así ven también

Y si es así ay ven, ven si no es así ven también

Y si es así ay ven mi amor si no es así ven también