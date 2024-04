Laura Acuña conmovió con emotivo Homenaje a Jota Mario Valencia en su cumpleaños

En junio del 2019 se despidió para siempre uno de los presentadores más famosos del país: Jota Mario Valencia. El conductor de Muy Buenos Días, desparecido programa matutino del canal RCN, falleció a sus 64 años en un hotel de Cartagena. En una entrevista con el programa digital Vos Podés, la esposa del comunicador, Gineth Fuentes, reveló que ‘Jotica’, como le decían de cariño, ya le estaba dando señales de su muerte.

“Negra, ¿me voy a morir?”, le preguntaba, según recordó Valencia. “Yo no le voy a durar toda la vida”, le repetía. Es de recordar que la celebridad fue diagnosticada con un coágulo cerebral. “El paciente había ingresado con una sintomatología neurológica que evolucionó de una manera negativa y producto de ello se desencadenó en la muerte del paciente por un paro cardiorrespiratorio”, se explicó desde el centro médico en el que pasó sus últimos instantes de vida.

Su muerte no solo impactó a su familia, sino también a sus amigos más cercanos, entre ellos, su colega Laura Acuña, con quien compartió set de grabación durante varios años. La santandereana, de hecho, se ha referido en varias ocasiones a él, incluso, ha mencionado que ha vivido misteriosos momentos que le hacen pensar que Jota sigue acompañando sus pasos.

“Tú aprendes, aprendes, y hay momentos, hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz porque soñaste con él o con ella, porque lo sentiste de alguna manera (...) Para mí, en mi caso, no se ha hecho más fácil, o sea, yo aprendí a vivir con eso, y cada vez que me sueño con él, me levanto feliz”, confesó Laura en una entrevista con Eva Rey.

El emotivo mensaje de Laura Acuña a Jota Mario

El pasado 31 de marzo, la presentadora de televisión festejó el cumpleaños de su fallecido amigo con una emotiva fotografía en la que aparece sonriente con su hija, Helena, y con Jota Mario. “Feliz Cumpleaños mi adorado amigo. Te extraño todos los días y todos los años”, redactó.

Acuña no fue la única en recordarlo, su esposa y su hija, María José, también le dedicaron un mensaje. “Feliz Cumpleaños en el cielo. La mejor forma de homenajearte es recordando lo feliz que me hacías, siempre estás presente en mi alma y el mi corazón”, escribió Fuentes.

“¿Qué tal serán los cumpleaños en el cielo? Me pregunto, no por mi, sino por ti, porque siempre te mereces la mejor celebración. ¿Será que dejan que de alguna forma te acompañemos? Digo, las personas que amas y que te aman y también que puedas recibir todo el amor que dejaste por aquí. ¿Puedes cocinar tu posta o tu sopa mexicana? Espero que sí. por el bien de los que la puedan disfrutar. Pero más que nada, espero que sí porque nada te hacía más feliz que alegrar a través de la cocina (competía con la pantalla). Última pregunta, ¿te dejan recibir regalos? ¿Por dónde se mandan? Y si de alguna forma te puede llegar mi espichado abrazo lleno de infinito amor, ahí te lo mando con todas mis fuerzas. Happy Birthday viejo. Te amo y te extraño”, redactó su hija.