Kika Nieto sufrió accidente en su casa: pidió auxilio a sus seguidores

Por el contenido que publica en redes sociales, Kika Nieto una de las creadoras de contenido más seguidas, de hecho, en su cuenta de Instagram, tiene más de 4.4 millones de seguidores. En diciembre pasado, la celebridad de internet se convirtió en noticia al confirmar que el final de su matrimonio con Santi Maye había llegado.

Tras meses de rumores, la pareja, a través de un video publicado el pasado diciembre, reveló que llevaban siete meses en proceso de separación.

Puedes leer también: Andrea Valdiri tuvo emotivo detalle con los hijos de sus empleadas por Semana Santa

“Hemos estado viviendo este proceso y queremos compartirlo con ustedes (...) los motivos de tomar esta decisión, nos los queremos reservar para nuestra intimidad, por nuestra tranquilidad, por nuestra salud mental y también por nuestra vulnerabilidad (...) La decisión no se tomó debido a terceras personas, los amamos mucho y les damos de corazón, las gracias por habernos acompañado juntos, hasta aquí esperamos que quienes quieran puedan seguir disfrutando de nuestro contenido de manera independiente les deseamos un Feliz Año un besito”, comentaron ambos en el clip.

La influencer, desde entonces, ha manifestado sus ganas de volver a hacer contenido, y ha confesado los miedos que ha adquirido por tener una vida tan pública y tan sensible a ser juzgada.

Kika Nieto tuvo accidente casero: se quemó la piel

En días reciente, Érika, nombre de pila de Nieto, compartió con sus seguidores que tuvo un accidente en su casa que la dejó lesionada. Según mencionó, estaba tratando de encender un fósforo cuando este, ya con fuego, cayó al interior de su pantalón. “Pingüis, este fósforo me ha quemado complemente, me abrió la piel, yo no sé cuantas capas tiene uno en la piel, pero me hizo un hueco gigante, me abrió no sé, la dermis, la epidermis, todo”, relató.

Te puede interesar: Luly Bossa compartió emotivo video de su hijo Angelo: “No quiero olvidar su risa”

Posterior a contar su historia, pidió ayuda a sus seguidores para acelerar el proceso de cicatrización, pues aseguró que hasta el momento su herida no tiene una buena apariencia. “Este post es para que dejen sus recomendaciones para los que estamos pasando por un proceso de cicatrización y le tenemos miedo a la forma en la que va a quedar”, finalizó Kika.