‘La Liendra’ confesó que ya no es amigo de Andy Rivera: hay rumores de pelea

Sorprendidos. Así quedaron los seguidores de ‘La Liendra’ y Andy Rivera, tras enterarse que la amistad entre el influenciador y el cantante llegó a su final.

Así lo reveló uno de los dos a través de una serie de historias que compartió en su cuenta de Instagram.

‘La Liendra’ y Andy Rivera Fotografía por: Instagram La Liendra

¿Por qué se acabó la amistad entre ‘La Liendra’ y Andy Rivera?

El encargado de dar a conocer esta información fue el propio Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido), tras lo cual causó sorpresa y especulación entre sus seguidores, teniendo en cuenta que ambos eran conocidos por su estrecha relación y frecuente aparición en diferentes publicaciones de redes sociales.

El influenciador, quien ha ganado popularidad por su contenido creativo y de humor, se mostró muy afectado por el distanciamiento con el cantante.

Y aunque ‘La Liendra’ admitió que le gustaría exponer las razones por las cuales concluyó su amistad, advirtió que no hablará negativamente sobre su antiguo amigo por respeto a Jhonny Rivera, padre de Andy Rivera:

“Respeto, quiero y admiro a Jhonny, es para mí como un padre, es un señor que me ha enseñado mucho en la vida entonces no voy a hablar algo negativo de ningún ser querido que haga parte de su alrededor”.

“Lo que hoy haya pasado con Andy no define la persona que él es ni lo que fue en mi vida anteriormente porque fue un gran amigo, lo amé, lo admiré demasiado y por diferentes cosas que pasaron, pues hoy en día ya no nos hablamos, pero de parte mía no va a salir nunca algo negativo hacia él. Simplemente, espero que le esté yendo bien”, concluyó ‘La Liendra.

Reacciones a lo ocurrido entre ‘La Liendra’ y Andy Rivera

Teniendo en cuenta que Mauricio Gómez no entregó más detalles, esto alimentó las especulaciones sobre una posible disputa. Lo que es si está claro es que tanto ‘La Liendra’ como Andy Rivera continúan enfocados en sus carreras y en mantener una conexión con su audiencia.

La comunidad de seguidores de ambos influenciadores ha expresado su deseo de verlos reconciliarse y retomar su amistad.

“Desde ya le creo a Andy Rivera, aunque no haya dicho una sola palabra”, “siento que sí ‘La Liendra’ salió a exponer todo es porque no tiene anda que esconder”, “sabiendo lo frágil que está Andy, no debería salir a decir esas cosas” y “habrá que esperar a la segunda parte de esta historia para poder opinar”, fueron algunos de los comentarios que suscitó la confesión de Gómez.