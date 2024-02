Karol G y Feid comparten ropa. Esta es la evidencia que tienen sus fans

Karol G es una de las artistas más importantes, no solo en Colombia, sino también en el mundo entero. Durante el 2023, ‘la bichota’ sumó varios logros a su vida profesional, entre ellos, ser la primera mujer latina en llegar a la posición número uno en el Billboard 200 con su álbum Mañana Será Bonito.

Tras cerrar ese año de manera exitosa, la paisa arrancó el 2024 llevándose un Grammy anglo, gracias a la misma producción discográfica, en la categoría Mejor álbum de música urbana, y un Grammy latino en las nominaciones de Mejor álbum del año.

Por estos días, la nacida en Medellín se encuentra desarrollando su gira Mañana será bonito en América Latina, de hecho, estuvo cantando esta semana ante 80.000 personas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Karol G y Feid Fotografía por: Archivo

Karol G y Feid comparten ropa

Además del éxito en su carrera musical, Carolina Giraldo ha mostrado tener una relación amorosa estable con su colega Feid. A pesar de que ninguno de los músicos ha hablado de su noviazgo, se han dejado ver juntos en algunas ocasiones. De hecho, fue la antioqueña la que aseguró, en una entrevista con Billboard, que prefería no hablar de su pareja porque era una forma de cuidar su vínculo.

“En lo que más pueda, creo que es algo que, hay cosas que quiero conservar más para mí, porque siento que es una forma de cuidarlas. Es una bendición para mí tener una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo, a veces estoy ocupada en una entrevista y no puedo contestar una llamada, o a veces tengo un día, en serio, en donde no cojo el teléfono y no puedo responder. En vez de decir: ¿qué estabas haciendo? entiende perfectamente qué estaba haciendo. Eso hace que definitivamente una relación que tenga, a pesar de lo que hago, sea más duradera, más tranquila y más especial”, mencionó.

Recientemente, los seguidores de la pareja se emocionaron al notar que los dos cantautores comparten algunas prendas de ropa. Precisamente, durante los ensayos de Karol para cantar en México, se le vio luciendo un ‘hoddie’ negro que Feid también ha utilizado en ocasiones anteriores.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que a los paisas se les pilla compartiendo ropa. En otras ocasiones se les ha visto compartiendo camisetas y accesorios.