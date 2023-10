Karol G hizo honores a Selena Quintanilla con este ‘look’ en los Premios Billboard

La noche del 5 de octubre fue una de las más especiales en la carrera de Karol G. La intérprete de Oki Doki recibió cinco galardones en la ceremonia de los Billboard Latin Music Awards 2023, uno de ellos, el Billboard Espíritu de la Esperanza, por su labor humanitaria a través de su fundación Con Cora, dedicada a apoyar a mujeres en estado de vulnerabilidad. El galardón fue creado en honor de Selena Quintanilla, la reina de la música tejana, que fue asesinada el 31 de marzo de 1995.

No es un secreto para quienes siguen la carrera de la reguetonera colombiana que es una gran fanática de la desaparecida intérprete de Como la flor, pues a lo largo de su carrera, ha expresado que su música y trayectoria en la industria están inspiradas en la cantante texana. Por eso, para Karol G no solo fue importante recibir el premio por su filantropía, también por tener en sus manos la estatuilla que lleva el nombre de la artista que admira.

Este fue el look de Selena Quintanilla que Karol G quiso replicar

La paisa no pudo contener su emoción al recibir el premio mencionado, y en esta noche tan especial, rindió homenaje a Selena de una forma particular. La artista de 32 años llevó un peinado idéntico al que usaba Selena y escogió un vestido que evocaba a la intérprete de Amor prohibido. La colombiana se inspiró en el look que la estrella usó en la ceremonia de los Premios Grammy de 1994.

Que Karol G haya tomado la inspiración de este look de Selena Quintanilla teniendo en cuenta que el galardón que le darán se da en honor desde ella, solo demuestra el respeto y la gran admiración que ella le tiene. 🤍#LatinBillboard2023 pic.twitter.com/bh7hptO7sq — 𝒱𝒶𝓁𝑒𝓃𝓉𝒾𝓃𝒶 (@Karolgteamo1) October 6, 2023

El vestido de Selena era blanco con detalles plateados, lo mismo que el de Karol G. Por aquel entonces, la ‘reina del Tex-Mex’ llevó todo el cabello hacia arriba, pero dejando algunos mechones sobre la cara y los laterales de la cabeza. El peinado, según especialistas de belleza, genera dos sensaciones en quien lo ve: elegancia y frescura.

‘La bichota’ lo replicó a su manera. Al igual que la texana, levantó todo su cabello con un recogido poco apretado y dejó un par de mechones de su cabello sueltos sobre su cara. El vestido, muy similar al de Quintanilla, se diferenció por el profundo escote que usó la colombiana.

Otra diferencia recayó en los accesorios. Selena usó unos enormes aretes brillantes, mientras que Karol lució unos más sencillos.