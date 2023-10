Karol G recibió el premio Billboard Espíritu de la Esperanza: “por las mujeres”

Karol G, la gran representante de Colombia en la ceremonia de los Billboard Latin Music Awards 2023, fue homenajeada en la gala por sus labores filantrópicas. La paisa recibió el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, galardón creado en nombre de la fallecida artista Selena Quintanilla. Tal y como lo explica Billboard, el premio se entrega a la intérprete de Gatúbela por su ‘compromiso excepcional con causas cívicas, comunitarias y humanitarias más allá de su éxito artístico’.

Con este trofeo, la organización mostró su agradecimiento a ‘la bichota’ por su trabajo con su fundación Con Cora, que fundó en el 2022, con el fin de apoyar a mujeres que se encuentran en condición de vulnerabilidad. El premio Billboard Espíritu de la Esperanza ha sido entregado desde 1996, un año después de la muerte violenta de Quintanilla, ocurrida el 31 de marzo de 1995.

🙌 El gran trabajo de @karolg va más allá de la música 🎤 Es por eso que este año es la ganadora del PREMIO ESPÍRITU DE LA ESPERANZA en los #Billboards2023 ¡Felicidades!👏🏻 pic.twitter.com/X4gGyic591 — Telemundo (@Telemundo) October 6, 2023

De hecho, su canción Mi ex tenía razón es un homenaje a la desaparecida cantante, pues la hizo a base de tecnocumbia, género que interpretaba la artista oriunda de Texas. Karol G ha manifestado que, al igual que Selena Quintanilla, quiere convertirse en una leyenda. “Me enamoré de Selena cuando tenía 11 años después de ver su película (...) Me encantó que ella siempre estuviera trabajando con su papá, porque a mí me pasaba lo mismo. Mi padre siempre estuvo conmigo, todo el tiempo. Comencé a investigar sobre su historia y todas las cosas que ella hizo”, dijo la cantante en una entrevista con ET.

“Me siento agradecida por este reconocimiento tan especial. Mi compromiso con la Fundación Con Cora es parte fundamental de mi vida y estoy orgullosa de poder ayudar a las mujeres que más lo necesitan”, expresó Karol G al respecto. El premio no es solo importante para ella por su activismo en pro del bienestar de las mujeres, sino también por su infinito amor por Selena Quintanilla, de quien siempre se ha declarado ser una gran fan.

Karol G junto a Paris Hilton en los Premios Latin Billboard pic.twitter.com/LtSuIBvn6L — Indie 505 (@Indie5051) October 6, 2023

Al recibir su premio, de manos de Paris Hillton, Karol G : “Este, probablemente, sea uno de los premios más especiales que vaya a recibir durante toda mi carrera (...) Con Cora es un proyecto súper hermoso que tenemos hace muchos años, incluso cuando todavía no se llamaba Con Cora. Una de las razones por las que es bonito y especial que den reconocimientos a estos movimientos, es porque nos da la oportunidad de recibir ayudas de muchas personas (...) todos ustedes hacen parte de esta familia (...) conformada por mujeres, trabajamos para la mujer (...) mujeres afectadas por la violencia, mujeres que necesitan oportunidades, que no tienen con que hacer muchas cosas”.

’La bichota’ le entregó el galardón a Valentina Bueno, directora de la fundación.