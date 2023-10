¿Shakira iba a ser censurada? Su polémica canción con BZRP casi no se publica

En enero de este año, Shakira encendió las redes sociales luego de subir una canción con Bizarrap. El tema, que se convirtió en la sesión número 53 del productor argentino, estaba lleno de referencias de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. La composición generó millones de opiniones divididas y ganó diferentes reconocimientos, entre ellos, cuatro récords Guinness. Sin embargo, recientemente se conoció que el tema, al parecer, iba a ser censurado.

Sin embargo, recientemente se conoció que el tema, al parecer, iba a ser censurado. La barranquillera, en medio de una charla con Billboard, en Semana de la Música Latina, desde Miami Beach, aseguró que en algún momento le dijeron que no era adecuada. “Me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida (...) ser mujer tiene un significado más profundo”, explicó en su conversación con el medio especializado en música.

Shakira está en ‘luna de miel´ con su carrera

En ese mismo espacio, Shakira aseguró que se encuentra en un momento muy especial con su carrera musical. Destacó que está muy inspirada y con muchas ganas de grabar. “Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento”, manifestó la cantante de 46 años de edad en aquel evento. La intérprete de El jefe dijo que la composición ha sido para ella una especie de catarsis y que eso la ha ayudado a salir del barro.

“Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia (...) Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios”, contó la cantautora, quién mencionó que está muy enamorada de lo que está haciendo y en plena ‘luna de miel’ con su trabajo.

Destacó, además, que cantar en español está de moda y que está orgullosa de eso. “Ahora ya no es así, ahora nadie le dice al artista con quien se debe relacionar o hacer. Hoy en día todo ha cambiado, hoy en día cantar en español es lo más cool”, dijo al rememorar los inicios de su carrera y lo que es ahora, para ella, hacer música.