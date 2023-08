Karol G destapó sus planes de ser mamá: “El momento se acerca”

Karol G es una de las cantantes de reguetón con mayor éxito del momento, lo cual se representa en las millones de reproducciones que acumulan sus canciones en las diferentes plataformas de streaming, así como en el lleno total que suelen tener la mayoría de sus conciertos en países de América y Europa.

Gracias a que se ha convertido en toda una estrella de la música, ‘La Bichota’ acumula millones de seguidores que viven pendientes de cualquier detalle sobre su vida privada, tal y como el que ella misma reveló por medio de una entrevista.

De acuerdo con lo que le contó Karol G a la revista Rolling Stone, a pesar de que su carrera le ocupa la mayoría del tiempo, tiene planeado tener hijos y, según dice, no falta mucho para que eso suceda.

“Tengo muchos planeas fuera de la música en los que estoy trabajando ahora mismo. Quiero tener una familia y ustedes saben. Quiero tener una familia, quiero ser mamá y creo que ahora el momento se está acercando”, aseveró.

De igual manera, la reguetonera de Medellín advirtió que deberá tomarse un tiempo de su carrera para cumplir sus sueños personales, por eso lo más seguro es que durante un par de años se aleje de los escenarios.

“En el futuro voy a tomar más tiempo para mí”, concluyó Karol G, aunque dejó la duda de si Feid, su novio, es la persona con quien ahora piensa formar dicha familia.

Tras estas declaraciones de 'La Bichota', sus seguidores no tardaron en especular Fotografía por: Instagram @karolg

La enfermedad contra la que lucha Karol G

Se trata de un desequilibrio hormonal, también conocido como desbalance en el sistema endocrino, que se produce cuando hay niveles demasiado altos o bajos de hormonas en el torrente sanguíneo.

Así lo confirmó la propia Karol G en una entrevista con Mezcal TV, canal mexicano de YouTube: “Tenía la insulina completamente elevada y la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”.

Sumado a lidiar con ese padecimiento y sus consecuencias, la intérprete de TQG también ha enfrentado las críticas que algunos malintencionados hacen de los cambios en su cuerpo, sobre todo cuando sube de peso.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije: ‘¿Y qué si yo me quiero volver una gordita?’ ¡Qué importa! Eso de estar luchando con una cosa de salud personal y escuchar cosas fue muy incómodo, eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo ¡No me gusta!”, agregó.