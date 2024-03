Juliana Galvis preocupó con fotos de su hija, quien sufrió un accidente

El inicio de año para Juliana Galvis no ha sido nada fácil. En enero falleció Beatriz Valdivieso, su madre, lo que resultó en uno de los golpes más duros que ha recibido en la vida.

“Aún no puedo asimilarlo. No tengo palabras. Solo puedo decirte que gracias por todo lo que hiciste por mí, mamá. Buen viaje y descansa en paz. Te llevaremos en el corazón por siempre”, escribió en aquella ocasión, tras dar a conocer la noticia entre sus amigos y familiares.

Ahora, tres meses después de aquella partida, Juliana Galvis enfrenta una nueva dificultad familiar y esta vez por Agatha, su hija.

¿Qué le pasó a la hija de Juliana Galvis?

Según explicó la actriz a través de sus redes sociales, la pequeña sufrió un esguince de tobillo, por lo que se ha estado movilizando con ayuda de unas muletas.

“Ella, el amor mío, mi maestra ¡La más fuerte, la niña más divina! Aquí vamos, literalmente pasito a pasito. Con un esguince, pero, como siempre, viéndole el lado positivo y divertido a la vida. Te amo”, escribió Juliana Galvis en el texto que acompañó con una imagen de Agatha.

Es clave mencionar que, por fortuna, la lesión de un ligamento del tobillo se puede tratar, generalmente, con cuidados en el hogar y con ejercicios adecuados. Por esta razón, se espera que la hija de la bumanguesa de 42 años se recupere pronto y pueda volver a caminar con total normalidad.

“Ánimo para esa bebé tan hermosa que tienes”, “muchas bendiciones a ambas”, “recuerden que tienen un ángel que las cuida desde el cielo”, “verlas a ustedes me hace cambiar mi opinión sobre no tener hijos” y “solo admiración para este par de guerreras”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en redes sociales su seguidores, quienes se mostraron preocupados por lo ocurrido.

Hija de Juliana Galvis. Fotografía por: Captura de pantalla

¿De qué murió la mamá de Juliana Galvis?

La santandereana, quien también es administradora de empresas. habló sobre la señora Beatriz Valdivieso en una reciente entrevista con Lo sé todo. Allí, la calificó como una mujer valiente y empoderada que la sacó adelante contra viento y marea.

“Fue una vieja muy berraca y trabajadora que me sacó sola adelante y que, aunque no estaba de acuerdo con muchas cosas de las que yo hacía, al final me apoyaba y se sentía orgullosa de todo lo que yo hacía. Hoy me pasa una cosa rarísima y es que sí, mi mamá se murió, pero la siento más cerca que nunca (...) El día que ella se murió solamente le dije: ‘mamá, no te me vayas a aparecer, pero en sueños sí’, y en sueños se apareció”, afirmó.

Además, Juliana Galvis reveló que su madre padeció de varias enfermedades en sus últimos meses de vida, pero no se enteró de nada: “Cuando llegó al hospital tenía derrame pleural, el 24 de diciembre me dijeron que tenía cáncer y a los dos días, cuando le hicieron la biopsia, me dijeron que estaba en etapa 4 (...) Yo todos esos días estuve pendiente de mi mamá, pero le dije que debía irme seis días. Viajamos con Agatha y la noche que llegamos nos acostamos a dormir, cuando a las cuatro de la mañana me llaman y me dicen que mi mamá había muerto. Yo no podía creerlo... en tres semanas se me murió mi mamá”.