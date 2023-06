Juli y Guajira juntas en Beta en el ‘Desafío The Box’. ¿Amigas después de pelear?

El pasado viernes se llevó a cabo la última prueba de capitanía de las mujeres de Alpha, Gamma y Beta del Desafío The Box. Cifuentes, Guajira y Juli se enfrentaron en una dura pista, la última en llegar debía bajar la bandera de su equipo.

Aunque Guajira, de Gamma, inició con ventaja, en un punto quedó estancada porque se cayó tres veces de una estructura, la cual no pudo superar. Finalmente, Cifuentes de Alpha llegó primero, y luego Juli, de Beta. Así las cosas, las integrantes de las casas morada y azul rehicieron sus equipos y escogieron a sus nuevos integrantes.

¿Cómo quedaron conformados los nuevos equipos en el ‘Desafío The Box’?

Con la fusión a partir de hoy ya no serán tres equipos, sino dos: Alpha y Beta. A continuación, te contamos cómo quedaron repartidos los integrantes.

Alpha

Cifuentes

Aleja

Daniela

La Flaca

Sensei

Kaboom

Byron

Ricky

Beta

Juli

Mai

Guajira

Sara

Yan

Rapelo

Escudero

Iván

Así reaccionaron Juli y Guajira al estar juntas en el mismo equipo

Para sorpresa de muchos, la primera mujer que Juli escogió para su equipo fue Guajira, con quien había tenido fuertes discusiones anteriormente. En una oportunidad al terminar una prueba se trataron de hipócritas.

Al llegar a la casa azul, las dos participantes se tomaron un tiempo para hablar de lo que había sucedido y de esa manera, limar las asperezas. Juli le dijo a su nueva compañera: “a mí sí me sorprendió mucho de tu parte, que ese día me hubieras dicho eso, porque yo dije ‘no sé por qué lo dice, no nos conocemos, nunca hemos compartido’, pero si dije que, en algún momento, si compartimos equipo, me gustaría hablarlo para saber qué paso. Yo creo que nunca te dije nada grosero, simplemente fue algo que quería expresarte y lo dije de la mejor manera”.

Luego, la exGamma, le contestó: “yo creo que lo que tú sentiste de mí hacía ti, yo lo sentí de vuelta. Afortunadamente la vida nos pone acá, para permitirme conocerte, para en verdad tener la oportunidad de no juzgar, así como a la primera por una competencia o lo que sea. De verdad discúlpame, yo soy super impulsiva, eso es un defecto que tengo, y a veces no sé decir las cosas y si tengo muchas opciones para decirla casi siempre uso la peor. Tiendo a ser hiriente con las cosas que digo, y es una cosa que trato de manejarla siempre, pero en verdad nunca ha sido nada personal, me pareces una pelada bien muy guapa por cierto. Qué chévere que podamos compartir y competir juntas”, concluyó.