¿Jhonny Rivera y su novia Jenny López tendrían un hijo? Esto respondió el cantante

La relación de Jhonny Rivera y Jenny López ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación. Los cantantes fueron fuertemente criticados por la diferencia de edad que se tienen. El pereirano tiene 50 años y la cantante 21.

Después de haber confirmado su relación, los artistas no han dudado en presumir su amor a través de sus redes sociales. De hecho, lanzaron la canción Culpables, donde se refieren a las críticas que han recibido.

La señora que dijo horrorizada y perpleja ‘Miren ese viejito que va con su pareja, debería darle pena y ya parece su nieta’.

Somos culpables de amarnos, amarnos sin control, puede que tengan razón. Lo sentimos, pero es culpable el corazón. Somos culpables de amarnos. Amarnos sin medida. Nos cruzamos en la vida, nos amamos. Y nos resbala lo que digan.

¿Jhonny Rivera y su novia tienen pensado ser papás?

El artista de música popular es muy activo en su cuenta de Instagram, donde tiene 3,4 millones de seguidores. Allí, interactúa a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, donde contesta varios de los interrogantes de sus fanáticos.

Recientemente, un usuario le preguntó si tenía planeado tener hijos con su novia. Sobre eso, él respondió: “eso yo no lo descarto. No lo descarto, pero toca esperar, esperar a ver qué va pasando”, dijo.

En otra ocasión, dijo que no podía tener más hijos porque, en pocas palabras, no tiene carácter para regañarlos. “Yo no puedo tener hijos porque soy muy ‘blandengue’, le metí un regaño a Max por irse a pescar y ya vine a acariciarlo porque me dio remordimiento. ¿A ustedes les pasa así con sus hijos? Así era yo con Andy, yo ni lo regañaba”.

Hace unos meses, también se había referido a ese mismo tema de los hijos, dijo: “Hay que disfrutar en pareja, llevamos poco, estamos en etapa de noviazgo, esperemos qué pasa más adelante, con el tiempo”, reveló el artista.

Críticas a Jhonny Rivera por su relación con Jenny López

En redes sociales, los cantantes reciben constantemente todo tipo de comentarios, algunos a favor y otros en contra por su relación amorosa. “La plata no tiene edad”, “solo lo hace para lograr la fama y el reconocimiento”, “puro interés”, “ella solo lo quiere para darse a conocer, después lo echa”, “él qué está pensando”, “muy locos los dos”, “una pareja muy dispareja”, “es abismal la diferencia de edad”.