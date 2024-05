¿Jhonny Rivera es gay? El cantante despejó las dudas

Jhonny Rivera se ha destacado en la industria musical gracias a éxitos como El intenso, Lo nuestro no puede ser, No te guardo rencor, entre otras.

Jhonny Rivera Fotografía por: Felipe Marino

El artista de música popular también se ha ganado el cariño de millones de seguidores alrededor del mundo. A través de sus redes sociales, el pereirano interactúa con sus fanáticos, quienes aprovechan la dinámica de preguntas y respuestas para conocer más detalles de su vida personal y profesional.

Jhonny Rivera revela si es gay

En varias oportunidades, algunos internautas han cuestionado la orientación sexual del artista popular.

Recientemente, un usuario insinuó que su relación con Jenny López es una “fachada”, pues, supuestamente, el cantante es gay.

Aunque Rivera no se molestó al leer el comentario, sí quiso responder muy serio. “Es increíble esto cada vez que abro el cajoncito de preguntas, eso de que soy gay había bajado mucho con lo de Jenny, pero siguen”, dijo inicialmente, refiriéndose a que desde que comenzó su relación con la joven cantante, quien es 30 años menor, no le habían vuelto a insinuar eso.

Debido a eso, insistió en que no es gay y si lo fuera no tendría problema en reconocerlo. “Yo se los he dicho: si soy gay, lo diría, porque yo no veo nada de malo y menos hoy en día, pero no lo soy”, dijo.