Jenn Muriel rompió el silencio sobre ruptura con Yeferson Cossio: “Me quité una venda”

Yeferson Cossio y Jenn Muriel conformaron una de las parejas colombianas más populares en redes sociales, por lo que su ruptura generó una gran cantidad de dudas y rumores. Y aunque la influenciadora suele ser muy reservada con este tema, en días recientes abrió las puertas de su intimidad y dejó a más de uno con la boca abierta.

En una entrevista que concedió al podcast de Sinceramente Cris, la joven paisa recordó que lleva dos años de haber terminado con su expareja, tiempo en el que se ha dedicado a sanar heridas del pasado

“Me vi perdida en cosas muy superficiales (...) En ese entonces, me descuidé a mí misma; mi vida giraba en torno a los demás en lugar de centrarme en mí. Tenía una baja autoestima y perdí mi rumbo en cosas superficiales. Llegué al punto de tomar decisiones desde un lugar de desequilibrio mental, alejándome de personas importantes en mi vida y experimentando un cambio completo en mi mentalidad”, expresó Jenn Muriel.

“Llevaba mucho tiempo, 10 años en una relación, entonces como que llegar a ese punto de coger mis cosas e irme a vivir sola fue un momento difícil, pero también doy gracias porque siento que fue algo necesario para mi crecimiento personal. Fue un despertar, lo siento así, como que me quite una venda de los ojos en muchísimos aspectos”, agregó la exnovia de Yeferson Cossio.

Así superó Jenn Muriel la ‘tusa’ por Yeferson Cossio

En la misma charla con Sinceramente Cris, la famosa influenciadora, cuyo nombre de pila es Jennifer Londoño Muriel, sacó a la luz el secreto que el ayudó a sobrellevar su proceso de duelo y sanación.

“Yo siempre le digo a la gente que a mí los libros, o sea me salvaron la vida, o sea, yo he tenido psicólogos y he aprendido muchísimo de ellos, pero lo que más he aprendido ha sido de los libros (...) yo cuando leo un libro me meto ahí y es como un tipo de terapia, como que no existe nada más sino lo que estoy leyendo”, agregó Jenn Muriel, quien es profesional en Trabajo Social, aunque solo desempeñó su carrera durante un año.

¿Por qué terminaron Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

En una conversación que sostuvo con Radio Divaza a mediados del 2023, la también modelo reveló que su ruptura con el influenciador se dio al conocer un video en el que él aparecía besándose con Aída Victoria Merlano cuando, según ella, todavía tenían una relación amorosa.

“Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos, de pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años (...) No se pudo arreglar porque ya yo entendí que definitivamente no, ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas. De pronto él intentaba ceder a una relación más estable, más tranquila, pero, pues yo no iba a ceder a que él pues hiciera sus fiestas y sus cosas”, concluyó en aquella ocasión.