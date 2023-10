Iván Lalinde hizo llorar a Carolina Cruz en plena emisión de Día a Día ¿Qué pasó?

En la mañana del 26 de octubre, los televidentes de Día a Día fueron sorprendidos por el presentador Iván Lalinde, quien expuso un tema que vivió en carne propia con su madre, quien falleció en diciembre de 2022. Sin embargo, su compañera Carolina Cruz no pudo evitar la conmoción y se soltó a llorar.

Esta fue la expresión con la que quedó Carolina Cruz al escuchar a Iván Lalinde en 'Día a Día' Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Por qué Carolina Cruz lloró en ‘Día a Día’?

Resulta que Iván Lalinde mostró en el programa del canal Caracol un video del cantante español David Bisbal, cuyo padre enfrenta una lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Por cuenta de este padecimiento, el hombre ya no reconoce a su hijo y para él se ha convertido en un completo desconocido.

“Estoy con los ojos llorosos porque me encontré un video y creo que es lo más lindo que van a ver hoy. David Bisbal sacó un documental y hay una conversación con su papá, que padece Alzheimer (...) A las personas que te dieron la vida hay que tenerles esa paciencia y conversar con ellos. Miren, es una enfermedad que cada vez hay en más familias y que lo coge a uno fuera de base porque no se sabe cómo manejarla”, comentó Lalinde, quien habló con bastante propiedad del tema, teniendo en cuenta que su madre también lidió con este mal hasta su último día de vida.

Las imágenes de David Bisbal y el relato de Iván causaron una gran conmoción en Carolina Cruz, quien no aguantó las ganas y se soltó a llorar en plena emisión de Día a Día. Mientras que Catalina Gómez, otra de las presentadoras del matutino, compartió la siguiente reflexión: “Nos dejaste con el corazón en la mano. Muchas veces uno ve a los artistas y cree que todo en sus vidas es perfecto, pero hay dolor, tristeza y soledad. Él comparte esto no para generar compasión sino para mostrar la compañía y el amor”.

La lucha de la madre de Iván Lalinde contra el alzhéimer

La señora Teresa Gallego libró una larga batalla contra el mal de Alzheimer, enfermedad degenerativa que le había sido diagnosticada desde hace tiempo y que, según su propio hijo, se encargó de quitarle vitalidad en sus últimos meses de vida.

Así lo aseguró el paisa en medio de una conversación que sostuvo con su mamá, pocos meses antes de despedirla a la eternidad. En esta charla, el exlocutor de Candela le preguntó a su progenitora por qué solía vivir tan cansada y agotada. Sin embargo, tuvo que repetir varias veces las palabras para que ella le respondiera.

“Segundos que son todo un Tesoro. No sabes lo que yo disfruto viendo estos cortos que hago con ella ¡Los veo una y otra vez! Me río y lloro, pero de emoción, no de tristeza; me río otra vez y así. La vida es eso: instantes y momentos fugaces que siempre dejan huella. Todo pasa, pero todo queda ¿Si o no? ¿Qué momentos te llenan? ¿Los tienes escritos? ¿Grabados? ¡Guárdalos! ¡Son un tesoro!”, escribió Iván Lalinde en aquella publicación.