Carolina Cruz respondió tajante ante críticas por los días duros de su fundación

Desde hace días, Carolina Cruz le comentó a su comunidad de seguidores que Salvador de sueños, la fundación que inauguró en 2022, atraviesa por algunas dificultades por las cuales solicitó la ayuda de su comunidad de seguidores.

“La no tan buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de sueños. Yo siempre les hablo con honestidad y desde el amor y la transparencia. Tener una fundación no es fácil y mantenerla menos, pero estoy segura de que el voz a voz nos va a ayudar a no abandonar estas familias, en las que el avance de sus chiquis depende de nosotros”, explicó la presentadora de Día a Día por medio de una historia que colgó a su cuenta de Instagram.

Y aunque Carolina Cruz recibió apoyo por parte de sus fanáticos y amigos, también hubo quienes aprovecharon para cuestionarla, teniendo en cuenta que el anuncio de los días difíciles en la Fundación Salvador de Sueños lo hizo en medio de su viaje a Bahamas.

Estas fueron las declaraciones que entregó Carolina Cruz sobre los problemas actuales de su fundación Fotografía por: Captura de pantalla Carolina Cruz

“Usted pide donaciones para su fundación, pero se va de viaje en un crucero que vale más de 1.000 millones. Esto no concuerda, administre mejor los recursos”, le escribieron a la vallecaucana de 44 años.

Te puede interesar: Greeicy Rendón y Marc Anthony, captados de viaje en lujoso yate: bailaron juntos

Ante la gran cantidad de críticas que recibió, Carolina Cruz no se calló y decidió responder de manera tajante: “Por mensajes como este es imposible evolucionar, la gente habla desde la ignorancia y desde el desconocimiento. Muy triste, el mundo en el que estamos, cada día más odio, rabia… En fin. ¡Una mamá educadora!”.

De igual manera, la presentadora de Día a Día agregó una segunda historia y le recordó a sus detractores que apoya otro tipo de obras benéficas. “Tengo cuatro niños a mi cargo, cuatro niños que dependen mensualmente de mí, y para eso saco de mi bolsillo y de mi trabajo. Además, también tengo a cargo una familia de Venezuela (...) Más que pedirles plata, les pido que me ayuden con un voz a voz”, concluyó Carolina Cruz.

Puedes leer también: ¡Es oficial! Viena Ruiz fue confirmada como presentadora de ‘Buen día Colombia’

¿Cómo apoyar la fundación de Carolina Cruz?

La también modelo le recordó a los interesados que hay diferentes opciones para donar y apoyarla en esta noble iniciativa. Por ejemplo, por medio del ‘plan padrino’, su fundación recoge donaciones de quienes brindan un aporte mensual que es otorgado a un menor para su soporte; estos, en su mayoría, pretenden garantizar sus condiciones de salud.

Además, otras de las opciones son: