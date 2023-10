Iván Lalinde contó por qué no muestra a su pareja: “soy muy feliz”

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión nacional. Su trabajo en programas como El precio es correcto hizo que se convirtiera en una de las celebridades más populares desde hace varios años. A pesar de su cercanía con su público, el actual presentador de Día a Día es muy reservado con su vida personal, de hecho, nunca se le ha oído hablar acerca de la identidad de su pareja.

Recientemente, en una entrevista con Tropicana, el antioqueño habló de las razones por las cuales prefiere tener en privado temas de su vida personal. Destacó que no ve necesidad de hacer públicos temas que él considera como privados y que respeta a los colegas que sí lo hacen. “A mí no me gusta, y me parece tan rico tener mi vida, y guardarla, y que haya misterio”, inició diciendo.

“Hace muchos años. Yo tengo mi familia muy conformada y soy muy feliz y la manejo así muy feliz (…) Yo manejo también mi espacio (…) Uno tiene que manejar y me fascina eso (...) Uno tiene que manejar la vida pública y vida privada: hay una línea delgadita que uno tiene que cuidar para poder seguir teniendo ese tesorito que se llama familia”, explicó en la conversación que sostuvo con la locutora Lucía Molina Martínez de la emisora ya reseñada.

¿Quién es la pareja de Iván Lalinde?

Es de destacar que no es la primera vez que el comunicador se refiere a su vida privada, de hecho, en una entrevista con la periodista Eva Rey habló de su orientación sexual. Manifestó que le parecía ridículo hablar de ese tema, pues, eso no lo define.

“Tú nunca has tenido problema con reconocer tu orientación sexual, ¿te ha supuesto esto un problema en algún momento”, preguntó la conductora del programa Desnúdate con Eva. “Es que me parece ridículo hablar de un tema que es tan íntimo. ¿Si me entendés? (...) Nunca, nunca he dicho no, nunca he dicho sí. Es como decir: ‘mucho gusto, Eva, ¿cómo estás?, Iván Lalinde, soy...’. Es como, ¿en serio te importa…? Nunca he negado nada en mi vida. Después de que mi mamá y mi papá supieron, todo me valió cinco”, contestó él.

Lo que se ha conocido gracias a la prensa y a las pocas pistas que él ha dado es que lleva casi 20 años en una relación. En entrevista con la Vea, ocurrida en el 2022, declaró que se encontraba “muy enamorado, comprometido y feliz”.