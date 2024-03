Fotos: conoce a Claudette, la novia de Pantera de ‘La casa de los famosos’

En las últimas semanas, en La casa de los famosos, se ha podido evidenciar la dinámica de ‘Congelados’, que consiste en que, de un momento a otro, ‘El Jefe’ les pide a los participantes quedarse quietos para recibir la visita de un familiar de algunos de ellos.

Congelados Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

Alejandro Estrada, el hijo de Diana Ángel, las mamás de Melfi y Mafe Walker, la esposa de Ómar Murillo, entre otros, son algunos de los seres queridos que han sorprendido a los participantes.

Esta semana, Pantera se mostró un poco triste porque él no ha recibido la visita de su novia; sin embargo, guarda las esperanzas de verla en la casa en estos días. “No he tenido todavía el privilegio de tener a Claudette, acá en La casa de los famosos...El corazón se me pone a mil con el miedo de verla, de poder ver a la persona que uno ama”, dijo.

¿Quién es Claudette, la novia de Pantera?

Kevin Fuentes, como es su nombre de pila, sostiene una relación sentimental desde hace tres años con una mujer llamada Claudette Manigat, quien tiene más de 31 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En esa red social, la pareja publica constantemente contenido juntos, mostrando situaciones que viven en su relación y, por supuesto, compartiendo una pasión que tienen en común: el ejercicio.

En las publicaciones que tienen juntos, Claudette siempre le dedica amorosos mensajes a su novio, el actual participante de La casa de los famosos. “La persona correcta hará que te enamores dos veces … primero de él y luego de ti misma. Qué lindo ha sido tener la oportunidad de conocerte, de amarte y de tenerte. Gracias por 2 años de amor, de amistad, compañía y complicidad. Juntos nos hemos enfrentado a temporadas difíciles y también hemos compartido momentos increíbles. ¡Te amo!”.

De vendedor ambulante, a participante de ‘La casa de los famosos’

Pantera es uno de los participantes más queridos dentro y fuera de La casa de los famosos. El deportista se ha destacado, entre otras cosas, por su sencillez y humildad. Su historia de vida ha cautivado a miles de televidentes pues, como a muchos les ha tocado, tuvo que comenzar desde abajo para salir adelante.

Según ha contado, la situación económica en su casa no era la mejor, así que tuvo que ayudarle a su mamá a reunir dinero para solventar los gastos de la casa, para ello, vendió gafas en las playas de Cartagena.

Entre sus sueños, estaba ser futbolista profesional; sin embargo, la difícil situación económica se lo impidió. No obstante, comenzó sus entrenamientos atléticos y, gracias a ello y su disciplina, ha pasado por varios realities como El Desafío, Guerreros y ahora La casa de los famosos.