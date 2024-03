Foto de Camilo tomado de la mano de otra mujer causa polémica: “¿y Evaluna?”

Camilo y Evaluna han conformado una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Llevan juntos más de cuatro años y además de ser esposos, también se han caracterizado por trabajar juntos.

Aunque los artistas tienen miles de seguidores que los admiran, también cuentan con una comunidad que los critica, generalmente, porque casi siempre están juntos, de hecho, en las giras y conciertos también suelen acompañarse.

¿Qué pasó con Camilo?

En las últimas horas, el intérprete de Vida de rico realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 28,2 millones de seguidores. “Les presento la portada de ‘mimos’, no saben la emoción, nos vemos este 22 de marzo”, escribió.

Lo que llamó la atención de los internautas fue que en el reel de imágenes aparece el cantante colombiano junto a una mujer, que no es su esposa, tomado de la mano. Los comentarios no se hicieron esperar: “¿y qué pasó con Evaluna, la cambió?”, “Camilo no puede hacer nada sin Evaluna”, “por qué siempre tiene que estar Evaluna”, “qué bueno que dejaste a la pesada de Evaluna”, “te deseo éxitos en tu nueva relación”, “Evaluna estará echando chispas”.

La mujer que aparece en las fotos es Nicole Zignago, una cantante y compositora peruana, quien es amiga de Camilo desde hace más de una década. Los artistas están juntos porque el próximo 22 de marzo lanzarán un nuevo tema, que tiene expectantes a sus seguidores.

Camilo y Evaluna han tenido crisis en su matrimonio

Aunque en redes sociales Camilo y Evaluna han demostrado estar muy enamorados, íntimamente han pasado momentos difíciles en su matrimonio, así lo reveló el colombiano. “Por supuesto que en mi relación hemos pasado por momentos difíciles. Hemos vivido terremotos muy complejos, momentos en los que nos hemos preguntado ¿para dónde va esto? ¿qué va a pasar? Eso no cabe en las fotos ni se comparte nunca y es muy importante decirlo, a nosotros no nos describe los momentos que hemos pasado, nos describe lo que hemos decidido hacer por proteger el proyecto de nuestro amor en esos momentos difíciles, hemos decidido saber que el amor tiene un propósito y que por ese propósito vale la pena luchar día a día de manera disciplinada”, aseguró en una entrevista, luego que en redes sociales se especulara hace un tiempo que se iban a separar.