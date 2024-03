Evaluna causó polémica por el ‘sexi look’ que utilizó en su embarazo: “horrible”

Evaluna no solo es una de las artistas más queridas en Latinoamérica, también es una de las más criticadas por su relación con Camilo, por la forma en la que ha criado a su hija Índigo y, además, por la forma en la que se viste.

Evaluna está embarazada de su segundo hijo con Camilo, pero el nombre que le pondrán al bebé desató una ola de malos comentarios. Fotografía por: Instagram

Aunque en sus redes sociales los internautas suelen dejarle todo tipo de comentarios, la artista casi nunca, por no decir que nunca, contesta a las críticas.

¿Por qué el ‘look’ de Evaluna fue criticado?

El pasado sábado, Camilo cumplió 30 años y, por supuesto, los celebró al lado de su esposa Evaluna, su hija Índigo y demás integrantes de su familia. El artista mostró cómo pasó ese día especial mostrando un par de imágenes del festejo.

Evaluna lo sorprendió con un colorido pastel que llevaba el número 30. Sin embargo, no fue precisamente eso lo que llamó la atención sino el look que usó.

La artista, hija de Ricardo Montaner utilizó un outfit sexi y moderno con un pantalón verde y un crop top strappless del mismo color que dejó en evidencia su avanzado estado de embarazo.

Para muchos internautas, la joven cantante lució hermosa y así se lo dejaron ver en los comentarios: “Evaluna se ve hermosa con esa barriguita”, “le luce esa barriguita” y “preciosa”, sin embargo, no faltaron los usuarios que la criticaron, como es costumbre: “ese look nada que ver”, “muy horrible ese look”, “y esa pinta qué”, “Evaluna como siempre vistiéndose mal”, “pareciera que pensara que no está embarazada”, “uno de sus peores looks”, “ella no sabe vestirse bien”, “de muy mal gusto”, “qué necesidad de mostrar la barriga así”.

¿Cómo será el parto de Evaluna?

La llegada de Amaranto, el nuevo hijo de Camilo y Evaluna ha sido uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. Para muchos es todo un misterio la manera en la que la cantante dará a luz, teniendo en cuenta que cuando estaba embarazada de Índigo tuvo un parto en casa que fue atendido por una partera con ayuda de Marlene Rodríguez, su mamá, quien se preparó para eso.

De acuerdo con lo que mencionó Camilo hace unos días, el nacimiento de Amaranto será por el estilo. “Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna”, dijo el artista en una entrevista para Molusco TV.

Luego agregó: “En el parto de Índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente... Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”.