Camilo reveló las complicaciones de Evaluna en el embarazo: “Me pidió que rezara”

Camilo y Evaluna anunciaron que se convertirán en padres por segunda vez. La noticia fue toda una sensación en medios de comunicación nacionales e internacionales, así como también en redes sociales.

Evaluna está embarazada de su segundo hijo con Camilo, pero el nombre que le pondrán al bebé desató una ola de malos comentarios. Fotografía por: Instagram

Desde hace varios meses se venía rumorando que la hija de Ricardo Montaner estaba embarazada, pero hasta el 21 de febrero lo hicieron oficial en sus redes sociales. Por ahora, se desconoce cuántos meses de embarazo tiene, pero según rumores, al parecer tendría un poco más de tres meses.

“En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar”, escribieron en sus redes sociales.

¿Qué pasó con el embarazo de Evaluna?

Recientemente, Camilo Echeverry concedió una entrevista para el programa Molusco TV, donde habló sobre algunas complicaciones que tuvo Evaluna en su primer embarazo.

“Mi esposa, antes de quedar en embarazo de Índigo, me decía: “Mi sueño es ser mamá y no solo ser mamá, yo quiero ser una vaca lechera”. Ella quería ser una madre lactante, pero eso no es tan fácil, hay un poco de mamá que sufren situaciones bien complicadas, y por mil razones no pueden dar ‘teta’: porque no tienen tiempo, porque tienen que ir a trabajar. (...) porque no le salió, porque hormonalmente no pudo, mil situaciones. (...) Y Evaluna tenía todos los indicios para no”, dijo.

Por esa razón, el intérprete de Plis se tatuó una vaca en su antebrazo. “Ella me pidió que rezará y le pidiera a Dios para que fuera una vaca lechera, y eso hice. (...) Mi hija ya va a cumplir dos años, y mi hija toma ‘teta’, todos los días. Yo me tatué esto porque representa el foco de la oración para que ella cumpliera eso, y lo cumplió”, contó.

¿Por qué Evaluna nunca fue al médico en su primer embarazo?

Cuando Evaluna estaba en la espera de Índigo, generó toda una polémica al revelar que nunca fue al médico para que la examinaran durante su embarazo. “Yo no tuve ecografías ni ultrasonidos. Todo fue con la partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo... Así fue las 40 semanas de embarazo. No lo vi nunca y no sabíamos si era niño o niña. Sí había un miedito ahí de si todo estaba bien, pero confiando. Fue hermoso y con mucha paz”, dijo para el podcast Pensándolo bien.