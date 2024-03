Mensaje de Ricardo Montaner a Camilo dividió opiniones: “qué ridículo”

Camilo es uno de los cantantes más comentados del mundo del espectáculo, no solo por su carrera artística, sino también por su vida personal, que incluye su matrimonio con Evaluna, su hija Índigo, la llegada de su nuevo bebé Amaranto y la relación que tiene con la familia Montaner.

Te puede interesar: Camilo no aguantó y respondió a críticas por el nombre de su hijo con Evaluna

Este fue el regalo que recibió Camilo en su cumpleaños. Fotografía por: @camilo/ Instagram

Desde que comenzó su relación con Evaluna, el colombiano ha tenido un acercamiento muy especial con sus suegros y cuñados, que ha sido admirado por miles de fanáticos.

Camilo cumplió 30 años

El pasado sábado, Camilo Echeverry celebró su cumpleaños número 30. Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene 28,2 millones de seguidores, el artista expresó su felicidad de comenzar una nueva etapa en su vida, afirmando que se siente pleno.

“30 años siendo niño. Aprendiz en todo. Experto en nada. Esta parte de mi vida se llama PLENITUD”, escribió junto a un reel de imágenes festejando junto a sus seres queridos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ricardo Montaner le dejó amoroso mensaje a Camilo

‘La tribu’, como son conocidos los seguidores de Camilo, aprovecharon para dejarle buenos deseos por un año más de vida. “Feliz cumple querido Cami, un ser humano hermoso”, “feliz cumpleaños campeón”, “muchas felicidades. Te mandamos un beso y abrazo cumpleañero”, “Mmchas felicidades líder, los 30 una oportunidad más de seguir evolucionando positivamente como músico y persona, que sigan tus bendiciones y éxitos”.

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el que le dedicó su suegro Ricardo Montaner a través de un post. El intérprete de Me va a extrañar posteó una foto donde aparecen los dos y junto a ella, escribió: “feliz cumple amado hijo”. Por supuesto, Camilo no dudó en responderle dejando en evidencia la gran relación que tienen. “Te amo suegrito”, le dijo.

¿Por qué criticaron a Camilo y Ricardo Montaner?

Los mensajes que cruzaron los dos artistas fueron elogiados por algunos usuarios: “te amamos, qué linda esta relación de unidad entre ustedes”, “qué bella una relación así con tu suegro”, “deberían unirse y hacer una canción juntos”, “impriman más suegros así”, “bellos, feliz cumpleaños Camilo, ambos son personitas muy muy especiales”.

No obstante, no faltaron los internautas que se limitaron a criticarlos, sin razón alguna: “das asco”, “qué ridículo que no saben cómo llamar la atención”, “Camilo mijito estas tan ridículo que provocas risa”, “yerno ridículo... enséñale a vestirse como hombre”.

Vea también: Camilo y Evaluna son criticados por pintarle las uñas a Índigo: así le quedaron

En una oportunidad, Ricardo Montaner habló del cariño que siente por su yerno, y destacó en entrevista con Jordi Rosado, la crianza que tuvo el colombiano por sus padres. “Ellos han sido tan inteligentes, Camilo y Eva, y eso es por los padres que tuvo Camilo, los papás que modestamente tuvo Eva. Porque lo primero que les enseñamos, sin enseñarles nada es que no hay nada más importante que la familia, y ellos nos han mantenido integrados como si fuéramos una piña y esa es parte de la grandeza de la familia. Camilo es un tipo tan maravillosamente llano y con una riqueza interior tan enorme que me incorporó a su corazón de una manera que agradezco mucho”, aseguró.