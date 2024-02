Felipe Saruma no pierde el tiempo. A esto se dedica tras romper con Andrea Valdiri

La ruptura entre Felipe Saruma y Andrea Valdiri fue una de las más sonadas de la esfera pública colombiana en 2023. Por esta razón, seguidores de ambos están al tanto de cualquier detalle que puedan conocer sobre las nuevas vidas de los influenciadores.

Tal y como sucedió este 8 de febrero, cuando el bumangués dejó al descubierto la nueva actividad a la que se dedicará de ahora en adelante.

Felipe Saruma seguirá viviendo en Barranquilla, aun cuando hubo quienes pensaron que abandonaría la ciudad por su separación de Andrea Valdiri. Fotografía por: Instagram

¿Qué hará Felipe Saruma ahora que no está con Andrea Valdiri?

Además de dedicarse a la creación de contenido para redes sociales, este joven de 25 años tiene una empresa de producción audiovisual llamada Vertical Cinema.

“Yo fui de las primeras personas en Colombia en empezar a explorar el formato vertical. Parece una bobada, pero no todo el mundo cogía la cámara y la volteaba. Yo pensaba que, si grababa vertical, el video obviamente se iba a ver mejor porque ocuparía toda la pantalla, y el contenido que yo hago va dirigido para medios digitales. Cuando decidimos hacer esta empresa sabíamos que iba a ser especializada en la creación de contenido digital —ya sean videos musicales o contenido para otras empresas— de manera vertical”, explicó a El Espectador.

Sin embargo, lejos de sus ocupaciones, Felipe Saruma dio a conocer que ahora aprovechará su vida de soltero para continuar con la actividad física que, según sus fotos en redes sociales, le ha dado muy buenos frutos.

A partir de este 8 de febrero, por ejemplo, el ex de Andrea Valdiri empezó a tomar clases de tenis y su destreza con la raqueta no pasó desapercibida.

“Tenemos al nuevo Robert Farah, dicen que anda buscando su Sebastián Cabal”, “me alegra mucho que, en esta nueva etapa, tomes buenos hábitos y no vicios”, “está muy bien que te enfoques en ti y no en mandar indirectas, como otras personas” y “somos felices con que sigas adelante”, fueron algunos de los mensajes que recibió ‘Saru’, cuya foto con su supuesta ex revolucionó las redes en días recientes.

Los secretos que reveló Andrea Valdiri de su ruptura con Felipe Saruma

La barranquillera de 32 años aprovechó la ocasión para aclarar varias dudas sobre su divorcio con el joven bumangués. Por ejemplo, señaló que su proceso de separación comenzó hace 6 meses y no es tan reciente como muchos piensan.

“Yo ya no vivía con Saru un mes después de mi cumpleaños, que fue en agosto. Ni siquiera les había contado eso a ustedes, la separación la vinimos a decir hasta ahora. Ustedes creen que fue algo reciente y no fue algo reciente”, explicó.

De igual manera, Andrea Valdiri mencionó que no se ha mostrado llorando antes sus millones de seguidores, pues prefirió enfrentar en soledad el dolor por esta etapa.

“Tengo dos hijas que me están esperando. No tengo tiempo para la tristeza, no tengo tiempo ni de volverme loca ni de llorar… bueno, sí he llorado, y bastante, pero tampoco lo muestro porque es una cosa íntima (...) ¿Para qué carajos les voy a mostrar que estoy débil? ¿Para qué?”, concluyó.