Andrea Valdiri hizo inesperada dedicatoria ¿Es para Felipe Saruma?

Desde que Andrea Valdiri y Felipe Saruma terminaron su matrimonio, seguidores de ambos permanecen al tanto de sus publicaciones en redes sociales y no dejan pasar por alto ningún detalle. Tal y como ocurrió en días recientes, cuando se dijo que la influenciadora dedicó una canción a su antigua pareja.

¿Andrea Valdiri dedicó canción a Felipe Saruma?

Este rumor surgió gracias a un estado que la barranquillera compartió por medio de su cuenta de Instagram, en el que se mostró cantando y bailando una nostálgica canción.

Se trata de Ya no somos ni seremos, un éxito del artista mexicano Christian Nodal que habla sobre el dolor y el vacío por un amor que ya no está.

“Quise... mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte”, fue el fragmento de la canción que compartió Andrea Valdiri, quien hace poco calentó las redes con estas fotos sin ropa en la playa.

Las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar y algunos de los comentarios que recibió al creadora de contenido fueron: “Ya sabemos para qué Felipe Saruma es esta canción, pero no lo vamos a decir”, “no puedo creer que ahora te pongas en estas”, “anda haciendo show porque dicen que Saru conoció a alguien más” y “llegará el día en que te lamentes de verdad”.

La enfermedad que atacó a Andrea Valdiri

Según comentó a mediados de enero, la mujer de 32 años duró más de un mes enferma y fue así como recibió el 2024.

Todo comenzó con una gripa que no cuidó como era debido. Luego, el virus venció sus defensas y le produjo sinusitis aguda: “Estaba perdida porque no escuchaba en un oído. Me preocupé al pensar que no volvería a escuchar el llanto de mis hijas, la cantaleta de mi madre y las cosas divinas y deliciosas que me tengan por decir”.

“Tenía sinusitis, otitis y de todo porque no me cuidé una gripa en diciembre y se me subió el moco a la cabeza. De verdad fue súper grave y doloroso. Entre un dolor de muela y de oído, prefiero parir ¡Ese dolor es horrible! Parecía una pelada chiquita y me retorcía del dolor en la clínica ¡Gracias a todos los que se preocuparon por mí!”, concluyó Andrea Valdiri.